Трипл-дабл Хардена и 39 очков Ирвинга помогли «Бруклину» одолеть «Клипперс», Ванвлит побил клубный рекорд «Торонто»
«Бруклин Нетс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:120.
«Бруклин Нетс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:120.
В составе победителей 39 очков набрал Кайри Ирвинг, еще 28 — Кевин Дюрант, а Джеймс Харден оформил
В еще одном матче «Торонто Рэпторс» переиграл «Орландо Мэджик» — 123:108. В составе победителей 54 очка набрал Фред Ванвлит — это новый персональный рекорд в истории «Рэпторс». У проигравших