Трипл-дабл Хардена и 39 очков Ирвинга помогли «Бруклину» одолеть «Клипперс», Ванвлит побил клубный рекорд «Торонто»

В составе победителей 39 очков набрал Кайри Ирвинг, еще 28 — Кевин Дюрант, а Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 23 очка, 14 передач, 11 подборов. У проигравших 33 очка набрал Кавай Леонард, еще 26 — Пол Джордж. Победная серия «Клипперс» прервалась на отметке в 3 матча, «Нетс» выиграли 5-ю встречу из 6 последних.