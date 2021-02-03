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09:43 (мск), источник: Sport24

Трипл-дабл Хардена и 39 очков Ирвинга помогли «Бруклину» одолеть «Клипперс», Ванвлит побил клубный рекорд «Торонто»

«Бруклин Нетс» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:120.

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В составе победителей 39 очков набрал Кайри Ирвинг, еще 28 — Кевин Дюрант, а Джеймс Харден оформил трипл-дабл — 23 очка, 14 передач, 11 подборов. У проигравших 33 очка набрал Кавай Леонард, еще 26 — Пол Джордж. Победная серия «Клипперс» прервалась на отметке в 3 матча, «Нетс» выиграли 5-ю встречу из 6 последних.

В еще одном матче «Торонто Рэпторс» переиграл «Орландо Мэджик» — 123:108. В составе победителей 54 очка набрал Фред Ванвлит — это новый персональный рекорд в истории «Рэпторс». У проигравших дабл-дабл из 21 очка и 18 подборов сделал Никола Вучевич.

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