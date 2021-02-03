Дабл-дабл Карри с 38 очками не помог «Голден Стэйт» обыграть «Бостон»

Лучшими в составе «Селтикс» на площадке стали Джейсон Тейтум (27 очков и 9 подборов), Кемба Уокер (19 очков) и Джейлен Браун (18 очков и 10 подборов).

У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (38 очков и 11 подборов), Эндрю Уиггинс (15 очков) и Келли Убре (12 очков).