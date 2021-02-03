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10:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Дабл-дабл Карри с 38 очками не помог «Голден Стэйт» обыграть «Бостон»

В матче регулярного чемпионата НБА «Бостон Селтикс» на выезде обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 111:107.

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Источник: AP 2020

Лучшими в составе «Селтикс» на площадке стали Джейсон Тейтум (27 очков и 9 подборов), Кемба Уокер (19 очков) и Джейлен Браун (18 очков и 10 подборов).

У «Голден Стэйт» самыми результативными на паркете были Стефен Карри (38 очков и 11 подборов), Эндрю Уиггинс (15 очков) и Келли Убре (12 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё пять матчей: «Юта Джаз» — «Детройт Пистонс» (117:105), «Бруклин Нетс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (124:120), «Орландо Мэджик» — «Торонто Рэпторс» (108:123), «Индиана Пэйсерс» — «Мемфис Гриззлиз» (134:116), «Вашингтон Уизардс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:132).

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