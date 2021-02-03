НБА не стала наказывать болельщиков после скандала с Леброном
НБА не стала применять санкции к четырем болельщикам, которых
НБА не стала применять санкции к четырем болельщикам, которых
Об этом сообщил обозреватель ESPN Дейв Макменамин в Twitter. Как отмечается, они избежали запрета на вход на стадион.
Встречу пришлось остановить
Болельщиков, замешанных в конфликте так или иначе, вывели из зала. Леброн после встречи сказал, что не стоило никого выводить, так как на трибунах и так не хватает фанатов.
Девушка, которая ругалась с Леброном, после встречи записала эмоциональное видео и рассказала, что случилось во время встречи, используя ненормативную лексику. Сегодня она извинилась за то, что позволила дать волю своим эмоциям.