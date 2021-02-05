Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Денвер», «Хьюстон» обыграл «Мемфис»
В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Денвер Наггетс» со счетом 114:93.
В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Денвер Наггетс» со счетом 114:93.
Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший
У «Наггетс» больше всех набрал Джамал Маррей — 20 очков. В активе Николы Йокича
В другом матче «Мемфис Гриззлиз» уступил «Хьюстон Рокетс» — 103:115.
НБА. Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Денвер» — 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18).
«Мемфис» — «Хьюстон» — 103:115 (27:27, 20:33, 23:27, 33:28).