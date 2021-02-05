Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Денвер», «Хьюстон» обыграл «Мемфис»

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 10 передач. Еще 21 очко принес Деннис Шредер.

У «Наггетс» больше всех набрал Джамал Маррей — 20 очков. В активе Николы Йокича дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.