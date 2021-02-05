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12:09 (мск), источник: Sport24

Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» победить «Денвер», «Хьюстон» обыграл «Мемфис»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Денвер Наггетс» со счетом 114:93.

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Источник: AP 2020

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, оформивший трипл-дабл из 27 очков, 10 подборов и 10 передач. Еще 21 очко принес Деннис Шредер.

У «Наггетс» больше всех набрал Джамал Маррей — 20 очков. В активе Николы Йокича дабл-дабл из 13 очков и 10 подборов.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче «Мемфис Гриззлиз» уступил «Хьюстон Рокетс» — 103:115.

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Денвер» — 114:93 (27:30, 19:28, 37:17, 31:18).

«Мемфис» — «Хьюстон» — 103:115 (27:27, 20:33, 23:27, 33:28).

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