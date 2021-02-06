«Это пощечина игрокам». НБА решила провести Матч всех звезд, но взбесила этим многих
Особенно Леброна.
Особенно Леброна.
«У меня ноль энергии и ноль энтузиазма», — устало говорит грустный и завернутый в капюшон, словно в шаурму, Леброн Джеймс.
Человек с тремя наградами MVP Матча звезд, рекордные 16 лет подряд* выступавший на МВЗ, готов прервать эту серию и не хочет играть в этом году.
* рекорд по общему числу проведенных Матчей — у Карима
Ранее лига планировала только объявить
Хардкорная спортивная аудитория, которая читает этот текст, вообще не видит необходимости в Матче звезд НБА, где только посредственные данки и бесконечные трехочковые, где не играют на победу, где от реального баскетбола осталась только буква «Б» в «НБА».
Но для более расслабленной публики это все еще один из центральных матчей сезона, собирающий 7−8 млн телезрителей — в
Поэтому НБА
61% пользователей крупнейшей фанатской платформы SB Nation высказались против Матча звезд.
Критики воспринимают МВЗ в Атланте как пир во время чумы — практически в буквальном смысле. НБА устраивает бессмысленное со спортивной точки зрения мероприятие, а ведь пандемия коронавируса еще не закончилась.
Да, число положительных тестов в самой НБА резко пошло на убыль после установления жестких антиковидных мер, и на прошлой неделе достигло нуля. Но МВЗ не получится провести в «пузыре» наподобие прошлогоднего в Диснейленде — слишком дорого для одного матча, слишком мало времени на подготовку, а кроме того, что такое Матч звезд без зрителей?
Поэтому и пройдет он в Атланте — в одном из всего 9 городов НБА, куда пускают зрителей на трибуны уже сейчас (к 7 марта, когда пройдет Матч всех звезд, могут открыться и другие арены). Это не потому, что здесь все так классно с коронавирусом — за последнюю неделю Джорджия входит в десятку по числу зараженных и умерших на 100 тысяч населения. Губернатор штата Кемп уже почти год отказывается вводить масочный режим и снял локдаун на три месяца раньше, чем ему рекомендовали эпидемиологи, за что губернатора ругал даже Трамп!
В общем, это явно не то место, где игроки хотели бы провести выходные на забаву публике (особенно если она такая же, как на недавнем рандеву Леброна с «Атлантой Хоукс»), вместо того чтобы провести каникулы с семьей.
Это
какая-тоглупость с учетом всех протоколов по профилактике коронавируса, через которые командам приходится проходить. Понимаю, что все дело в деньгах. И я сыграю в этом матче, если меня выберут. Но сделаю я это строго потому, что за отказ от участия нужно заплатить огромный штраф.
(штраф за это — 50 тысяч, плюс возможная дисквалификация с удержанием 1/92 годовой зарплаты за каждую пропущенную игру, но лига и профсоюз сейчас обсуждают, можно ли повторить правила «пузыря» и разрешить игрокам добровольно отказаться от участия).
Фоксу, конечно, не попасть на Матч звезд в этом сезоне, так что деньги он в любом случае не потерял бы. В отличие от Леброна, который возмущается еще сильнее, потому что лишился запланированного отдыха:
У меня и моей команды было короткое межсезонье, всего 71 день. Перед стартом сезона нам сказали, что Матча всех звезд не будет, что мы уйдем на приятные маленькие каникулы с 5 по 10 марта. Для меня это возможность перезагрузиться на вторую половину сезона. И для моих одноклубников. И для других парней в лиге. А теперь они объявляют, что Матч состоится, и это рушит все планы. Это просто пощечина игрокам.
Согласны с Леброном такие известные игроки, как Джеймс Харден, Кемба Уокер и 10-кратный участник Матчей Кармело Энтони. Жестко высказываются Кавай: «Деньги оказались важнее здоровья, все просто…» — и Яннис: «Мне сейчас плевать на Матч всех звезд. Я хочу увидеть свою семью».
Публично поддерживают игроков и журналисты. Некоторые — бывшие игроки, как Кендрик Перкинс. «Я не злюсь на игроков, выступающих против Матча звезд. Коронавирус, короткое межсезонье после “пузыря” в Орландо — важные факторы», — вторит Леброну его
Любитель покритиковать абсолютно все и всех Билл Симмонс не мог остаться в стороне: «Собрав всех лучших игроков в одном месте, вы непременно получите
«Игроков немного принуждают, — говорит о предстоящем Матче защитник “Хьюстона” Джон Уолл, — но все знают, что это бизнес. Понятно, зачем это делается и чего они пытаются добиться [от проведения игры]».
Матч всех звезд НБА проводят ежегодно уже 70 лет — лишь в первом сезоне после объединения лиг НБЛ и БАА в НБА его не было. Но в 1951 году в лигу пришел новый
Единственное исключение — сезон-1998/99, который правильнее даже называть «сезон-1999», потому что
В 2012 году, также в локаутный сезон, лига и профсоюз решили не повторять казус 1999 года и нашли способ вместить паузу в расписание.
Еще один МВЗ, которого могло не быть: 1964 год, НБА впервые договорилась о прямой трансляции Матча. У Ассоциации на тот момент не было нормального телеконтракта — компания NBC прекратила сотрудничество, единичные игры в записи покупала мелкая STI, но с 1964-го баскетбол был готов показывать канал ABC. И начать вещание НБА там хотели с Матча звезд.
Но звезды лиги прямо перед выходом из раздевалки устроили забастовку, требуя от руководства признать профсоюз игроков, повысить пенсии, нанять физиотерапевтов в каждую команду и так далее. После 22 минут угроз и стука в закрытую дверь раздевалки владельцы сдались.
С тех пор профсоюз стал реальным участником трудовых отношений НБА. И с тех пор ни одно ключевое решение в лиге не проходит без одобрения игроков — в лице их общего представителя, профсоюза.
В том числе и проведение Матча звезд в этом сезоне. Да, отдельные игроки — против. Но, очевидно, не все, иначе бы профсоюз заблокировал эту инициативу лиги. И главный сторонник проведения Матча — вы уже догадались кто — Крис Пол.
Президент профсоюза игроков.
Человек, который полгода назад убедил своих коллег (в том числе Леброна Джеймса), что стоит доиграть сезон в «пузыре».
И по совместительству один из лучших друзей Леброна — вероятно, вообще единственный человек на планете, способный переубедить его.
В общем, все сводится к стандартному: Крис Пол будет объяснять недовольным звездам, что чем больше заработает НБА, тем больше заработают они сами, потому что зарплаты игроков напрямую привязаны к доходам лиги.
Сколько именно НБА зарабатывает на Матче звезд? Сказать трудно: основные доходы не привязаны напрямую к отдельному матчу. Есть билеты на трибуны, но общая прибыль с них — в районе 10 млн, капля в море возможных потерь НБА в этом году. Гораздо больше зарабатывают вокруг МВЗ, а не на нем. По оценкам экспертов, телеканалы получают до 50 млн на рекламе во время трансляции такого события. Бизнес города, в котором проводятся мероприятия — от 50 до 100 млн: отели, рестораны, развлечения, сувениры, концессии на стадионе и так далее.
У НБА — долгосрочные контракты с телевидением и бизнесом, но в этих соглашениях могут быть штрафы и другие вычеты в том случае, если
Решение не экономическое, точнее, не напрямую экономическое. В первую очередь сейчас лига заботится не о сиюминутной прибыли, а о
Первое Матч всех звезд в любом случае обеспечит — за стартовые пятерки сейчас голосуют на 70% больше людей, чем год назад, а ведь голосование стартовало еще до того, как объявили о проведении реального Матча.
А вот управлять вторым будем гораздо сложнее, особенно когда игроки калибра Леброна публично объявляют о своем отношении к Матчу:
«Телом я буду там. Но не разумом».
Роман Сприкут