«Это пощечина игрокам». НБА решила провести Матч всех звезд, но взбесила этим многих

«У меня ноль энергии и ноль энтузиазма», — устало говорит грустный и завернутый в капюшон, словно в шаурму, Леброн Джеймс.

Человек с тремя наградами MVP Матча звезд, рекордные 16 лет подряд* выступавший на МВЗ, готов прервать эту серию и не хочет играть в этом году.

* рекорд по общему числу проведенных Матчей — у Карима Абдул-Джаббара, 18 (еще на один его вызывали, но он не принял участие из-за травмы). Леброн к концу карьеры должен побить и этот рекорд.

Вчера НБА объявила о том, что Матч всех звезд-2021 все-таки пройдет, местом игры была выбрана Атланта.

Ранее лига планировала только объявить олл-старов, но не проводить фактическую игру — дать баскетболистам недельный отпуск, придумать какие-то онлайн-развлечения, которые заполнят дыру в досуге болельщиков.

Хардкорная спортивная аудитория, которая читает этот текст, вообще не видит необходимости в Матче звезд НБА, где только посредственные данки и бесконечные трехочковые, где не играют на победу, где от реального баскетбола осталась только буква «Б» в «НБА».

Но для более расслабленной публики это все еще один из центральных матчей сезона, собирающий 7−8 млн телезрителей — в два-три раза меньше игр финала НБА, но все равно рейтинги не ниже, чем у матчей открытия сезона, у первых раундов плей-офф или у рождественских игр.

Поэтому НБА все-таки решила, что Матч звезд ей необходим. Несмотря на недовольных участников и волну критики в прессе и соцсетях.

Почему многие не хотят Матча всех звезд?

61% пользователей крупнейшей фанатской платформы SB Nation высказались против Матча звезд.

Критики воспринимают МВЗ в Атланте как пир во время чумы — практически в буквальном смысле. НБА устраивает бессмысленное со спортивной точки зрения мероприятие, а ведь пандемия коронавируса еще не закончилась.

Да, число положительных тестов в самой НБА резко пошло на убыль после установления жестких антиковидных мер, и на прошлой неделе достигло нуля. Но МВЗ не получится провести в «пузыре» наподобие прошлогоднего в Диснейленде — слишком дорого для одного матча, слишком мало времени на подготовку, а кроме того, что такое Матч звезд без зрителей?

Поэтому и пройдет он в Атланте — в одном из всего 9 городов НБА, куда пускают зрителей на трибуны уже сейчас (к 7 марта, когда пройдет Матч всех звезд, могут открыться и другие арены). Это не потому, что здесь все так классно с коронавирусом — за последнюю неделю Джорджия входит в десятку по числу зараженных и умерших на 100 тысяч населения. Губернатор штата Кемп уже почти год отказывается вводить масочный режим и снял локдаун на три месяца раньше, чем ему рекомендовали эпидемиологи, за что губернатора ругал даже Трамп!

В общем, это явно не то место, где игроки хотели бы провести выходные на забаву публике (особенно если она такая же, как на недавнем рандеву Леброна с «Атлантой Хоукс»), вместо того чтобы провести каникулы с семьей.

Что говорят игроки?

Это какая-то глупость с учетом всех протоколов по профилактике коронавируса, через которые командам приходится проходить. Понимаю, что все дело в деньгах. И я сыграю в этом матче, если меня выберут. Но сделаю я это строго потому, что за отказ от участия нужно заплатить огромный штраф. Де'Аарон Фокс баскетболист «Сакраменто Кингс»

(штраф за это — 50 тысяч, плюс возможная дисквалификация с удержанием 1/92 годовой зарплаты за каждую пропущенную игру, но лига и профсоюз сейчас обсуждают, можно ли повторить правила «пузыря» и разрешить игрокам добровольно отказаться от участия).

Фоксу, конечно, не попасть на Матч звезд в этом сезоне, так что деньги он в любом случае не потерял бы. В отличие от Леброна, который возмущается еще сильнее, потому что лишился запланированного отдыха:

У меня и моей команды было короткое межсезонье, всего 71 день. Перед стартом сезона нам сказали, что Матча всех звезд не будет, что мы уйдем на приятные маленькие каникулы с 5 по 10 марта. Для меня это возможность перезагрузиться на вторую половину сезона. И для моих одноклубников. И для других парней в лиге. А теперь они объявляют, что Матч состоится, и это рушит все планы. Это просто пощечина игрокам. Леброн Джеймс баскетболист «ЛА Лейкерс»

Согласны с Леброном такие известные игроки, как Джеймс Харден, Кемба Уокер и 10-кратный участник Матчей Кармело Энтони. Жестко высказываются Кавай: «Деньги оказались важнее здоровья, все просто…» — и Яннис: «Мне сейчас плевать на Матч всех звезд. Я хочу увидеть свою семью». Кто-то недоволен из-за пандемии, кто-то — из-за сорвавшегося отпуска, кто-то — из-за тяжелого календаря.

Публично поддерживают игроков и журналисты. Некоторые — бывшие игроки, как Кендрик Перкинс. «Я не злюсь на игроков, выступающих против Матча звезд. Коронавирус, короткое межсезонье после “пузыря” в Орландо — важные факторы», — вторит Леброну его экс-одноклубник и тут же предлагает решение: «Единственный вариант, при котором все это имеет смысл — приятный бонус для участников матча со стороны лиги. Я говорю о прямом денежном вознаграждении».

Любитель покритиковать абсолютно все и всех Билл Симмонс не мог остаться в стороне: «Собрав всех лучших игроков в одном месте, вы непременно получите кого-то, кто нарушает протокол. Может, нам надо думать в первую очередь о том, чтобы игроки подошли к плей-офф в здоровом виде?».

Если так много недовольных, зачем вообще решили проводить МВЗ?

«Игроков немного принуждают, — говорит о предстоящем Матче защитник “Хьюстона” Джон Уолл, — но все знают, что это бизнес. Понятно, зачем это делается и чего они пытаются добиться [от проведения игры]».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14d528a6aa236a343e1b" data-vnd="14d528a6aa236a343e1b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14d528a6aa236a343e1b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Матч всех звезд НБА проводят ежегодно уже 70 лет — лишь в первом сезоне после объединения лиг НБЛ и БАА в НБА его не было. Но в 1951 году в лигу пришел новый PR-директор Хаскелл Коэн, и он смог убедить комиссионера Мориса Подолоффа в том, что выставочный матч лучших игроков планеты будет выгодным дельцем. Руководство «Бостон Селтикс» предоставило арену для этого мероприятия и пообещало покрыть все возможные убытки, Коэн договорился о памятных призах для всех участников (заколки для галстука!), и с тех пор Матчи всегда проводились.

Единственное исключение — сезон-1998/99, который правильнее даже называть «сезон-1999», потому что из-за локаута он стартовал в январе. Места в календаре для Матча звезд не нашлось, ничего не придумал даже Дэвид Стерн, при котором МВЗ из выставки баскетбольных звезд превратился в многодневную шоу-программу с конкурсами, телетрансляциями, интернет-голосованиями, рекордами посещаемости и результативности.

В 2012 году, также в локаутный сезон, лига и профсоюз решили не повторять казус 1999 года и нашли способ вместить паузу в расписание.

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Еще один МВЗ, которого могло не быть: 1964 год, НБА впервые договорилась о прямой трансляции Матча. У Ассоциации на тот момент не было нормального телеконтракта — компания NBC прекратила сотрудничество, единичные игры в записи покупала мелкая STI, но с 1964-го баскетбол был готов показывать канал ABC. И начать вещание НБА там хотели с Матча звезд.

Но звезды лиги прямо перед выходом из раздевалки устроили забастовку, требуя от руководства признать профсоюз игроков, повысить пенсии, нанять физиотерапевтов в каждую команду и так далее. После 22 минут угроз и стука в закрытую дверь раздевалки владельцы сдались.

С тех пор профсоюз стал реальным участником трудовых отношений НБА. И с тех пор ни одно ключевое решение в лиге не проходит без одобрения игроков — в лице их общего представителя, профсоюза.

В том числе и проведение Матча звезд в этом сезоне. Да, отдельные игроки — против. Но, очевидно, не все, иначе бы профсоюз заблокировал эту инициативу лиги. И главный сторонник проведения Матча — вы уже догадались кто — Крис Пол.

Президент профсоюза игроков.

Человек, который полгода назад убедил своих коллег (в том числе Леброна Джеймса), что стоит доиграть сезон в «пузыре».

И по совместительству один из лучших друзей Леброна — вероятно, вообще единственный человек на планете, способный переубедить его.

В общем, все сводится к стандартному: Крис Пол будет объяснять недовольным звездам, что чем больше заработает НБА, тем больше заработают они сами, потому что зарплаты игроков напрямую привязаны к доходам лиги.

Сколько именно НБА зарабатывает на Матче звезд? Сказать трудно: основные доходы не привязаны напрямую к отдельному матчу. Есть билеты на трибуны, но общая прибыль с них — в районе 10 млн, капля в море возможных потерь НБА в этом году. Гораздо больше зарабатывают вокруг МВЗ, а не на нем. По оценкам экспертов, телеканалы получают до 50 млн на рекламе во время трансляции такого события. Бизнес города, в котором проводятся мероприятия — от 50 до 100 млн: отели, рестораны, развлечения, сувениры, концессии на стадионе и так далее.

У НБА — долгосрочные контракты с телевидением и бизнесом, но в этих соглашениях могут быть штрафы и другие вычеты в том случае, если какие-то услуги лига не может оказать. Идея провести матч в Атланте, где базируется телеканал, который будет транслировать игру (TNT), тоже явно не случайная. Лига решила не гневить партнеров. Профсоюз поддержал это решение, даже если самый известный и важный член этого профсоюза был против.

Решение не экономическое, точнее, не напрямую экономическое. В первую очередь сейчас лига заботится не о сиюминутной прибыли, а о медиа-покрытии и репутации.

Первое Матч всех звезд в любом случае обеспечит — за стартовые пятерки сейчас голосуют на 70% больше людей, чем год назад, а ведь голосование стартовало еще до того, как объявили о проведении реального Матча.

А вот управлять вторым будем гораздо сложнее, особенно когда игроки калибра Леброна публично объявляют о своем отношении к Матчу:

«Телом я буду там. Но не разумом».