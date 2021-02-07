«Денвер» проиграл «Сакраменто» в матче НБА, несмотря на 50 очков Йокича
ТАСС, 7 февраля. «Сакраменто» обыграл «Денвер» со счетом 119:114 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 7 февраля. «Сакраменто» обыграл «Денвер» со счетом 119:114 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 50 очков (лучший результат в карьере), а также сделавший 12 передач и 8 подборов.
У «Сакраменто» 28 очков на счету форварда Харрисона Барнса,
«Денвер» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед в 22 матчах. «Сакраменто» расположился на 11-й строчке с 11 победами в 22 встречах.
В следующем матче «Сакраменто» в гостях встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Денвер» примет «Милуоки».
В другом матче дня «Нью-Йорк» дома обыграл «Портленд» — 110:99.