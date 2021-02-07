«Денвер» проиграл «Сакраменто» в матче НБА, несмотря на 50 очков Йокича

Самым результативным игроком встречи стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 50 очков (лучший результат в карьере), а также сделавший 12 передач и 8 подборов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--44bffe731f809dd66024" data-vnd="44bffe731f809dd66024" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=44bffe731f809dd66024" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также 5 неожиданных видов спорта для занятий на улице

У «Сакраменто» 28 очков на счету форварда Харрисона Барнса, дабл-даблы сделали центровые Ришон Холмс (21 очко + 10 подборов) и Хассан Уайтсайд (11+11).

«Денвер» занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, одержав 12 побед в 22 матчах. «Сакраменто» расположился на 11-й строчке с 11 победами в 22 встречах.

В следующем матче «Сакраменто» в гостях встретится с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Денвер» примет «Милуоки».