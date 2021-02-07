«Голден Стэйт» проиграл «Далласу» в матче НБА. Карри набрал 57 очков

«Голден Стэйт» занимает восьмое место в Западной конференции, одержав 12 побед в 22 матчах. «Даллас» расположился на 14-й строчке с 9 победами в 23 встречах.

В следующем матче «Голден Стэйт» 9 февраля в гостях сыграет с «Сан-Антонио», а «Даллас» в тот же день примет «Миннесоту».