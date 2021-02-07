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11:53 (мск), источник: ТАСС

«Голден Стэйт» проиграл «Далласу» в матче НБА. Карри набрал 57 очков

ТАСС, 7 февраля. «Даллас» обыграл «Голден Стэйт» со счетом 134:132 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным в матче стал защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, набравший 57 очков.

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В составе «Далласа» дабл-дабл сделал защитник Лука Дончич (42 очка + 11 передач).

«Голден Стэйт» занимает восьмое место в Западной конференции, одержав 12 побед в 22 матчах. «Даллас» расположился на 14-й строчке с 9 победами в 23 встречах.

В следующем матче «Голден Стэйт» 9 февраля в гостях сыграет с «Сан-Антонио», а «Даллас» в тот же день примет «Миннесоту».

Результаты других матчей дня: «Орландо» — «Чикаго» — 92:118; «Филадельфия» — «Бруклин» — 124:108; «Кливленд» — «Милуоки» — 99:124; «Оклахома» — «Миннесота» — 120:118; «Атланта» — «Торонто» — 132:121; «Хьюстон» — «Сан-Антонио» — 106:111.

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