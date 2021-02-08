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10:17 (мск), источник: Чемпионат.com

«Финикс» обыграл «Бостон», «Клипперс» проиграли «Сакраменто»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» дома победил «Бостон Селтикс» со счётом 100:91.

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Источник: AP 2020

Лучшими в составе «Финикса» были Микал Бриджес (19 очков и 9 подборов), Девин Букер (18 очков и 11 передач) и Кэмерон Джонсон (17 очков). У «Бостона» самыми результативными на площадке стали Джейсон Тейтум (23 очка), Кемба Уокер (14 очков) и Даниэль Тайс (12 очков).

Следующий матч 9 февраля «Финикс» проведёт дома с «Кливленд Кавальерс», а «Бостон» 10 февраля на выезде сыграет с «Ютой Джаз».

В другом матче чемпионата «Сакраменто Кингз» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 113:110.

Лучшими в составе «Кингз» на паркете были Де’Арон Фокс (36 очков), Бадди Хилд (22 очка и 9 подборов) и Ричаун Холмс (12 очков и 10 подборов). У «Клипперс» самыми заметными на площадке были Лу Уильямс (23 очка), Кавай Леонард (20 очков и 10 подборов) и Маркус Моррис (16 очков).

В следующем матче «Сакарменто» 10 февраля примет «Филадельфию Сиксерс», а «Клипперс» на следующий день на выезде сыграют с «Миннесотой Тимбервулвз».

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