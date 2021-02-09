Названа причина крушения вертолета Брайанта

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Комиссия пришла к выводу, что управлявший вертолетом Ара Зобаян потерял пространственную ориентацию. Незадолго до столкновения со склоном холма пилот сообщил диспетчерам, что набирает высоту, однако на самом деле он пошел на снижение. Причины, по которым Зобаян оказался дезориентирован, будут устанавливаться.

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Брайант погиб 26 января в результате крушения личного вертолета. Он вместе с 13-летней дочерью Джианной летел на юниорский баскетбольный матч. Из девяти пассажиров никто не выжил. Брайант совершал полет на вертолете Sikorsky S-76B, который считается одним из самых безопасных в мире. В это время над местностью навис плотный туман.