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12:19 (мск), источник: Чемпионат.com

«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Юта» с двузначной разницей победила «Бостон»

В Сан-Антонио (США) на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 114:91.

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Источник: AP 2020

Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс защитник Стефен Карри, набравший 32 очка. Единственный дабл-дабл в матче на счету форварда «Уорриорз» Келли Убре — 12 очков, 10 подборов и 1 передача.

В другой игре «Юта Джаз» на домашнем паркете продлил победную серию до 5 игр, обыграв с двузначной разницей «Бостон Селтикс» — 122:108. Больше всех очков в матче набрал защитник «Юты» Донован Митчелл — 36, также на его счету 4 подбора и 9 передач.

В параллельных играх «Сакраменто Кингз» уступил «Филадельфии Сиксерс» (111:119), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Орландо Мэджик» (106:97).

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