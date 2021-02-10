«Голден Стэйт» разгромил «Сан-Антонио», «Юта» с двузначной разницей победила «Бостон»
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Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс защитник Стефен Карри, набравший 32 очка. Единственный
В другой игре «Юта Джаз» на домашнем паркете продлил победную серию до 5 игр, обыграв с двузначной разницей «Бостон Селтикс» — 122:108. Больше всех очков в матче набрал защитник «Юты» Донован Митчелл — 36, также на его счету 4 подбора и 9 передач.
В параллельных играх «Сакраменто Кингз» уступил «Филадельфии Сиксерс» (111:119), а «Портленд Трэйл Блэйзерс» обыграл «Орландо Мэджик» (106:97).