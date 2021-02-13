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10:16 (мск), источник: ТАСС

«Вашингтон» уступил «Нью-Йорк Никс» в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Уэстбрука

ТАСС, 13 февраля. «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 91:109 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

У «Вашингтона» дабл-дабл сделал Рассел Уэстбрук (23 очка + 9 передач + 10 подборов). В составе «Никс» дабл-даблами отметились Джулиус Рэндл (24 очка + 18 подборов) и Митчелл Робинсон (10 очков + 14 подборов).

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«Никс» идут девятыми в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 12 побед в 27 играх. «Вашингтон» занимает предпоследнее, 14-е место, потерпев 17-е поражение в 23 матчах. В следующей игре «Никс» примут «Хьюстон», «Вашингтон» дома встретится с «Бостоном». Обе игры состоятся 14 февраля.

Также в субботу «Шарлотт» на своем паркете обыграл «Миннесоту» — 120:114. Больше всего очков на счету игрока «Шарлотт» Терри Розира (41), дабл-даблы в активе Ламело Болла (20 очков + 11 подборов) и Майлза Бриджеса (11 очков + 10 подборов). У «Миннесоты» 31 очко набрал Малик Бизли, 9 февраля приговоренный к 120 дням общественных работ за угрозу насилия семье с ребенком (баскетболист навел винтовку на остановившуюся у его дома машину).

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