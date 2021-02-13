«Вашингтон» уступил «Нью-Йорк Никс» в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Уэстбрука

«Никс» идут девятыми в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 12 побед в 27 играх. «Вашингтон» занимает предпоследнее, 14-е место, потерпев 17-е поражение в 23 матчах. В следующей игре «Никс» примут «Хьюстон», «Вашингтон» дома встретится с «Бостоном». Обе игры состоятся 14 февраля.

Также в субботу «Шарлотт» на своем паркете обыграл «Миннесоту» — 120:114. Больше всего очков на счету игрока «Шарлотт» Терри Розира (41), дабл-даблы в активе Ламело Болла (20 очков + 11 подборов) и Майлза Бриджеса (11 очков + 10 подборов). У «Миннесоты» 31 очко набрал Малик Бизли, 9 февраля приговоренный к 120 дням общественных работ за угрозу насилия семье с ребенком (баскетболист навел винтовку на остановившуюся у его дома машину).