«Вашингтон» уступил «Нью-Йорк Никс» в матче НБА, несмотря на дабл-дабл Уэстбрука
ТАСС, 13 февраля. «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 91:109 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 13 февраля. «Вашингтон» проиграл «Нью-Йорк Никс» со счетом 91:109 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
У «Вашингтона»
«Никс» идут девятыми в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 12 побед в 27 играх. «Вашингтон» занимает предпоследнее, 14-е место, потерпев 17-е поражение в 23 матчах. В следующей игре «Никс» примут «Хьюстон», «Вашингтон» дома встретится с «Бостоном». Обе игры состоятся 14 февраля.
Также в субботу «Шарлотт» на своем паркете обыграл «Миннесоту» — 120:114. Больше всего очков на счету игрока «Шарлотт» Терри Розира (41),