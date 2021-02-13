Звезда НБА пообещал нокаутировать музыканта в боксерском поединке

41-летий спортсмен заявил, что давно занимается боксом. «Я всегда боксировал, еще когда выступал за “Лейкерс”. Это помогало держать себя в форме. Я покажу, чему научился», — заявил Одом и пообещал нокаутировать Картера.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Оппонент звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировал на слова Одома. Картер также сказал, что собирается досрочно завершить поединок. Известно, что схватка Одома и Картера пройдет в рамках шоу Celebrity Boxing 12 июня в США.