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15:07 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезда НБА пообещал нокаутировать музыканта в боксерском поединке

Бывший баскетболист «Лос-Анджелес Лейкерс» Ламар Одом пообщался с будущим соперником в показательном боксерском поединке музыкантом Аароном Картером. Об этом сообщает TMZ.

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Источник: AP 2020

41-летий спортсмен заявил, что давно занимается боксом. «Я всегда боксировал, еще когда выступал за “Лейкерс”. Это помогало держать себя в форме. Я покажу, чему научился», — заявил Одом и пообещал нокаутировать Картера.

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Оппонент звезды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) отреагировал на слова Одома. Картер также сказал, что собирается досрочно завершить поединок. Известно, что схватка Одома и Картера пройдет в рамках шоу Celebrity Boxing 12 июня в США.

Ламар Одом провел 14 сезонов в НБА. Он дважды становился чемпионом лиги — в 2009-м и 2010-м. В составе сборной США он завоевал золото чемпионата мира в 2010 году.

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