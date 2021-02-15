Первый в карьере трипл-дабл Пламли помог «Детройту» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА

Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты «Нью Орлеана» Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, набравшие по 26 очков. У «Детройта» больше всех набрал Джош Джексон (21), первый в карьере трипл-дабл оформил 30-летний Мэйсон Пламли — 17 очков, 10 подборов, 10 передач.

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«Нью-Орлеан» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 11 побед в 26 матчах. «Детройт» идет 14-м на Востоке с восемью победами в 27 встречах.

В следующем матче «Детройт» 17 февраля дома сыграет с «Сан-Антонио», «Нью-Орлеан» в этот же день в гостях встретится с «Мемфисом».