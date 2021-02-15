Первый в карьере трипл-дабл Пламли помог «Детройту» обыграть «Нью-Орлеан» в матче НБА
ТАСС, 15 февраля. «Детройт» победил «Нью-Орлеан» со счетом 123:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 15 февраля. «Детройт» победил «Нью-Орлеан» со счетом 123:112 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самыми результативными игроками встречи стали баскетболисты «Нью Орлеана» Зайон Уильямсон и Брэндон Ингрэм, набравшие по 26 очков. У «Детройта» больше всех набрал Джош Джексон (21), первый в карьере
«Нью-Орлеан» занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 11 побед в 26 матчах. «Детройт» идет 14-м на Востоке с восемью победами в 27 встречах.
В следующем матче «Детройт» 17 февраля дома сыграет с «Сан-Антонио», «Нью-Орлеан» в этот же день в гостях встретится с «Мемфисом».
В других матчах дня «Торонто» дома проиграл «Миннесоте» (112:116), «Сан-Антонио» в гостях обыграл «Шарлотт» (122:110).