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10:47 (мск), источник: ТАСС

Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Хьюстон» в матче НБА

ТАСС, 16 февраля. «Вашингтон» со счетом 131:119 обыграл «Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 37 очков. Его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (16 очков + 13 подборов + 15 передач). В составе «Хьюстона» дабл-даблами отметились разыгрывающий Джон Уолл (29 очков + 11 передач) и атакующий защитник Дэвид Нваба (19 очков + 18 подборов).

После 25 матчей «Вашингтон» занимает 14-ю строчку в таблице Восточной конференции, одержав 8 побед в 25 матчах. «Хьюстон» находится на 14-м месте в таблице Западной конференции с 11 победами за 27 встреч.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 18 февраля дома против «Денвера», «Хьюстон» в тот же день сыграет в гостях с «Филадельфией».

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