Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Хьюстон» в матче НБА

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 37 очков. Его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл (16 очков + 13 подборов + 15 передач). В составе «Хьюстона» дабл-даблами отметились разыгрывающий Джон Уолл (29 очков + 11 передач) и атакующий защитник Дэвид Нваба (19 очков + 18 подборов).

После 25 матчей «Вашингтон» занимает 14-ю строчку в таблице Восточной конференции, одержав 8 побед в 25 матчах. «Хьюстон» находится на 14-м месте в таблице Западной конференции с 11 победами за 27 встреч.

Следующий матч «Вашингтон» проведет 18 февраля дома против «Денвера», «Хьюстон» в тот же день сыграет в гостях с «Филадельфией».