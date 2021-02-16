Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Хьюстон» в матче НБА
ТАСС, 16 февраля. «Вашингтон» со счетом 131:119 обыграл «Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 16 февраля. «Вашингтон» со счетом 131:119 обыграл «Хьюстон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Вашингтона» Брэдли Бил, набравший 37 очков. Его одноклубник Расселл Уэстбрук оформил
После 25 матчей «Вашингтон» занимает 14-ю строчку в таблице Восточной конференции, одержав 8 побед в 25 матчах. «Хьюстон» находится на 14-м месте в таблице Западной конференции с 11 победами за 27 встреч.
Следующий матч «Вашингтон» проведет 18 февраля дома против «Денвера», «Хьюстон» в тот же день сыграет в гостях с «Филадельфией».