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19:44 (мск), источник: ТАСС

Три матча клуба НБА «Сан-Антонио» перенесены из-за коронавируса

ТАСС, 16 февраля. Три встречи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием «Сан-Антонио» перенесены из-за заражений коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

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Источник: AP 2020

В понедельник была перенесена встреча команды с «Детройтом» после выявления у одного из баскетболистов «Сан-Антонио» коронавируса, в связи с чем несколько других игроков «Сан-Антонио», которые могли контактировать с ним, также ушли на карантин.

Теперь стало известно о четырех случаях заражения в составе команды. Перенесены матчи против «Кливленда» (18 февраля), «Нью-Йорка» (20 февраля) и «Индианы» (23 февраля).

Последней проведенной игрой «Сан-Антонио» был матч против «Шарлотт» 15 февраля. Из-за этого «Шарлотт» также пропустит две встречи — с «Чикаго» (18 февраля) и с «Денвером» (20 февраля).

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