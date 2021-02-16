Три матча клуба НБА «Сан-Антонио» перенесены из-за коронавируса
ТАСС, 16 февраля. Три встречи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием «Сан-Антонио» перенесены
ТАСС, 16 февраля. Три встречи Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с участием «Сан-Антонио» перенесены
В понедельник была перенесена встреча команды с «Детройтом» после выявления у одного из баскетболистов «Сан-Антонио» коронавируса, в связи с чем несколько других игроков «Сан-Антонио», которые могли контактировать с ним, также ушли на карантин.
Теперь стало известно о четырех случаях заражения в составе команды. Перенесены матчи против «Кливленда» (18 февраля), «Нью-Йорка» (20 февраля) и «Индианы» (23 февраля).
Последней проведенной игрой «Сан-Антонио» был матч против «Шарлотт» 15 февраля.