«Лейкерс» обыграли «Миннесоту», «Милуоки» уступил «Торонто»
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 112:104.
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 112:104.
Лучшими в составе победителей стали оформивший
В другом матче игрового дня «Торонто Рэпторс» в гостях победил «Милуоки Бакс» со счётом 124:113. У «Торонто» лучшими на площадке были Фред Ванвилт (33 очка), Паскаль Сиакам (23 очка и 13 подборов) и Кайл Лоури (18 очков). У «Бакс» наиболее заметными стали Яннис Адетокунбо (34 очка и 10 подборов), Пэт Коннотон (20 очков) и Бобби Портис (17 очков).
Также «Бостон Селтикс» обыграл «Денвер Наггетс» (112:99), «Мемфис Гриззлиз» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (113:144), а «Оклахома-Сити Тандер» проиграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:115).