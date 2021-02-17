«Бруклин» вырвал победу в матче с «Финиксом» благодаря 38 очкам Хардена
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 128:124.
В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» на выезде обыграл «Финикс Санз» со счётом 128:124.
Лучшими в составе победителей стали оформивший
Эта победа стала для «Нетс» четвёртой подряд в чемпионате, а «Санз» прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей в сезоне. Следующий матч 19 февраля «Бруклин» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Финикс» 20 февраля сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс».