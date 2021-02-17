«Бруклин» вырвал победу в матче с «Финиксом» благодаря 38 очкам Хардена

Лучшими в составе победителей стали оформивший дабл-дабл Джеймс Харден (38 очков и 11 передач), Джо Харрис (22 очка) и Джефф Грин (18 очков). Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг участия в матче не принимали. У «Финикса» самыми результативными в матче стали Крис Пол (29 очков), Девин Букер (22 очка) и Деандре Эйтон (16 очков и 9 подборов).

Эта победа стала для «Нетс» четвёртой подряд в чемпионате, а «Санз» прервали свою беспроигрышную серию из шести матчей в сезоне. Следующий матч 19 февраля «Бруклин» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Лейкерс», а «Финикс» 20 февраля сыграет с «Нью-Орлеан Пеликанс».