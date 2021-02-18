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10:03 (мск), источник: Чемпионат.com

40 очков Янга помогли «Атланте» обыграть «Бостон», «Вашингтон» дожал «Денвер»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Атланта Хоукс» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 122:114.

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Источник: РИА "Новости"

Лучшими в составе победителей на площадке были Трей Янг (40 очков), Клинт Капела (24 очка и 13 подборов) и Джон Коллинс (20 очков). У «Бостона» самыми результативными стали Джейсон Тейтум (35 очков), Джейлен Браун (22 очка) и Тристан Томпсон (14 очков).

Также «Филадельфия Сиксерс» обыграл «Хьюстон Рокетс» со счётом 118:113. Лучшими в составе «Сиксерс» на паркете были Джоэл Эмбиид (31 очко и 11 подборов), Сет Карри (25 очков) и Тобиас Харрис (24 очка и 15 подборов). У «Хьюстона» наиболее результативными были Джон Уолл (28 очков), Демаркус Казинс (19 очков) и Дже’Шон Тэйт (19 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё четыре матча: «Орландо Мэджик» — «Нью-Йорк Никс» (107:89), «Вашингтон Уизардс» — «Денвер Наггетс» (130:128), «Миннесота Тимбервулвз» — «Индиана Пэйсерс» (128:134 ОТ), «Чикаго Буллз» — «Детройт Пистонс» (105:102).

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