Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от 5-го поражения подряд в НБА

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» уступил «Торонто Рэпторс» со счетом 96:110.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Еще 27 очков принес Паскаль Сиакам.