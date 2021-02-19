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10:36 (мск), источник: Sport24

Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от 5-го поражения подряд в НБА

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» уступил «Торонто Рэпторс» со счетом 96:110.

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В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» уступил «Торонто Рэпторс» со счетом 96:110.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Еще 27 очков принес Паскаль Сиакам.

У «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо — дабл-дабл из 23 очков и 12 подборов.

Для «Милуоки» это пятое поражение подряд. «Торонто» выиграл вторую игру кряду.

НБА. Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Торонто» — 96:110 (26:33, 15:25, 31:27, 24:25).

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