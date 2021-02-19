Дабл-дабл Адетокунбо не спас «Милуоки» от 5-го поражения подряд в НБА
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» уступил «Торонто Рэпторс» со счетом 96:110.
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» уступил «Торонто Рэпторс» со счетом 96:110.
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» уступил «Торонто Рэпторс» со счетом 96:110.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Норман Пауэлл, набравший 29 очков. Еще 27 очков принес Паскаль Сиакам.
У «Бакс» больше всех набрал Яннис Адетокунбо —
Для «Милуоки» это пятое поражение подряд. «Торонто» выиграл вторую игру кряду.
НБА. Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Торонто» — 96:110 (26:33, 15:25, 31:27, 24:25).