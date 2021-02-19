«Лейкерс» проиграли «Бруклину», Леброн стал 3-м игроком НБА с 35 тысячами очков за карьеру

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач. Еще 21 очко принес Джо Харрис.

У «Лейкерс» больше всех набрал Леброн Джеймс — 32 очка. По ходу матча Леброн стал третьим игроком в истории НБА, кто набрал 35 тысяч очков за карьеру. Ранее подобное удавалось Кариму Абдул-Джаббару, у которого за карьеру 38 387 очков, и Карлу Мэлоуну (36 928).