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10:48 (мск), источник: Sport24

«Лейкерс» проиграли «Бруклину», Леброн стал 3-м игроком НБА с 35 тысячами очков за карьеру

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Бруклин Нетс» со счетом 98:109.

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл из 23 очков и 11 передач. Еще 21 очко принес Джо Харрис.

У «Лейкерс» больше всех набрал Леброн Джеймс — 32 очка. По ходу матча Леброн стал третьим игроком в истории НБА, кто набрал 35 тысяч очков за карьеру. Ранее подобное удавалось Кариму Абдул-Джаббару, у которого за карьеру 38 387 очков, и Карлу Мэлоуну (36 928).

В другом матче «Сакраменто Кингз» проиграл «Майами Хит» — 110:118. В составе «Хит» по трипл-даблу набрали Бэм Адебайо (16 очков, 12 подборов и 10 передач) и Джимми Батлер (13 очков, 10 подборов и 13 передач).

НБА. Регулярный чемпионат

«Лейкерс» — «Бруклин» — 98:109 (24:31, 29:33, 21:26, 24:19).

«Сакраменто» — «Майами» — 110:118 (21:31, 22:26, 36:32, 31:29).

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