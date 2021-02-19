«Лейкерс» проиграли «Бруклину», Леброн стал 3-м игроком НБА с 35 тысячами очков за карьеру
В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Бруклин Нетс» со счетом 98:109.
В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил «Бруклин Нетс» со счетом 98:109.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Джеймс Харден, оформивший
У «Лейкерс» больше всех набрал Леброн Джеймс — 32 очка. По ходу матча Леброн стал третьим игроком в истории НБА, кто набрал 35 тысяч очков за карьеру. Ранее подобное удавалось Кариму
В другом матче «Сакраменто Кингз» проиграл «Майами Хит» — 110:118. В составе «Хит» по
НБА. Регулярный чемпионат
«Лейкерс» — «Бруклин» — 98:109 (24:31, 29:33, 21:26, 24:19).
«Сакраменто» — «Майами» — 110:118 (21:31, 22:26, 36:32, 31:29).