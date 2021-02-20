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11:58 (мск), источник: ТАСС

«Филадельфия» обыграла «Чикаго» в матче НБА. Эмбиид набрал 50 очков

ТАСС, 20 февраля. «Филадельфия» со счетом 112:105 обыграла «Чикаго» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл (50 очков + 17 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче игрового дня «Денвер» на выезде переиграл «Кливленд» (120:103), разыгрывающий гостей Джамал Мюррэй также набрал 50 очков. Это второй случай в нынешнем сезоне, когда несколько игроков зарабатывают 50 и более очков за матч в один игровой день. 7 февраля это сделали Стефен Карри (57 очков, «Голден Стэйт») и Никола Йокич (50 очков, «Денвер»). Мюррэй также стал первым игроком в истории НБА, набравшим 50 очков без штрафных бросков.

«Филадельфия» с 20 победами в 30 матчах занимает первое место в таблице Восточной конференции. «Чикаго» занимает девятую позицию, выиграв в 12 играх из 28.

Следующий матч «Филадельфия» проведет 22 февраля на выезде против «Торонто». «Чикаго» 21 февраля дома встретится с «Сакраменто».

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