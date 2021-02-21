Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Портленд» в матче НБА

Встреча в Портленде завершилась со счетом 118:111 (31:43, 30:12, 28:37, 29:19) в пользу гостей. В составе победителей Рассел Уэстбрук оформил трипл-дабл, записав себе в актив 27 очков, 11 подборов и 13 результативных передач, а Брэдли Бил добавил 37 очков. Также у «Уизардс» дабл-даблом отметился Робин Лопес (10 очков, 11 подборов). У хозяев самым результативным стал Дэмиан Лиллард, набравший 35 очков и сделавший 12 передач. Также по дабл-даблу оформили Энес Кантер (19 очков, 13 подборов) и Роберт Ковингтон (11 очков, 11 подборов).