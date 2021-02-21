Трипл-дабл Уэстбрука помог «Вашингтону» обыграть «Портленд» в матче НБА
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Вашингтон Уизардс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. «Вашингтон Уизардс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Портленде завершилась со счетом 118:111 (31:43, 30:12, 28:37, 29:19) в пользу гостей. В составе победителей Рассел Уэстбрук оформил
«Вашингтон» одержал четвертую победу подряд, а «Портленд» потерпел первое поражение в последних семи матчах.