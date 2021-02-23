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10:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Финикс» разгромил «Портленд», «Юта» победила «Шарлотт»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Финикс Санз» дома разгромил «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счётом 132:100.

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Источник: AP 2020

Лучшими в составе победителей на площадке стали Девин Букер (34 очка), Деандре Эйтон (19 очков) и Дарио Шарич (14 очков и 9 подборов). У «Портленда» наиболее заметными в игре были Дэмьен Лиллард (24 очка), Нассир Литтл (18 очков) и Гари Трент (11 очков).

В другом матче игрового дня «Юта Джаз» оказался сильнее «Шарлотт Хорнетс», счёт встречи — 132:110. В составе «Юты» лучшими были Донован Митчелл (23 очка), Джо Инглс (21 очко) и Жорж Ньянг (21 очко). У «Хорнетс» наиболее результативными были Ламело Болл (21 очко), Гордон Хэйворд (21 очко) и Малик Монк (20 очков).

Также в рамках игрового дня прошли ещё три матча: «Хьюстон Рокетс» — «Чикаго Буллз» (100:120), «Даллас Маверикс» — «Мемфис Гриззлиз» (102:92), «Оклахома-Сити Тандер» — «Майами Хит» (94:108).

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