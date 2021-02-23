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11:22 (мск), источник: Чемпионат.com

«Вашингтон» в овертайме вырвал победу у «Лейкерс», Бил и Уэстбрук набрали 65 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» на выезде в овертайме обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 127:124.

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В составе победителей лучшими на площадке были Брэдли Бил (33 очка), Рассел Уэстбрук (32 очка, 14 подборов и 9 передач) и Руи Хатимура (15 очков).

У «Лейкерс» наиболее результативными в игре стали Леброн Джеймс (31 очко, 13 передач и 9 подборов), Монтрезл Харрелл (26 очков и 9 подборов) и Кентавиус Колдуэлл-Поуп (21 очко). Кайл Кузма оформил дабл-дабл (14 очков и 11 подборов). Энтони Дэвис участия в матче не принимал.

Эта победа стала для «Уизардс» пятой подряд, «Лейкерс» проигрывают в третьем подряд матче. Следующую игру «Вашингтон» проведёт 24 февраля на выезде с «Лос-Анджелес Клипперс», а «Лейкерс» 25 февраля в гостях сыграют с «Ютой Джаз».

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