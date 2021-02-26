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11:16 (мск), источник: Sport24

38 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Нью-Орлеан», «Денвер» проиграл «Вашингтону»

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 129:125.

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Источник: AFP 2020

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 38 очков и подборов. Еще 31 очко принес Крис Миддлтон, в активе Донте Дивинченцо 24 очка.

У «Пеликанс» больше всех набрал Зайон Уильямсон — 34 очка. На счету Брэндона Ингрэма 23 очка, Лонзо Болла — 20.

В другом матче «Денвер Наггетс» уступил «Вашингтон Уизардс» — 110:112.

НБА. Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 129:125 (35:31, 34:37, 34:35, 26:22).

«Денвер» — «Вашингтон» — 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24).

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