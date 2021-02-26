38 очков Адетокунбо помогли «Милуоки» обыграть «Нью-Орлеан», «Денвер» проиграл «Вашингтону»
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 129:125.
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» победил «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 129:125.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший
У «Пеликанс» больше всех набрал Зайон Уильямсон — 34 очка. На счету Брэндона Ингрэма 23 очка, Лонзо Болла — 20.
В другом матче «Денвер Наггетс» уступил «Вашингтон Уизардс» — 110:112.
НБА. Регулярный чемпионат
«Милуоки» — «Нью-Орлеан» — 129:125 (35:31, 34:37, 34:35, 26:22).
«Денвер» — «Вашингтон» — 110:112 (22:26, 32:30, 34:32, 22:24).