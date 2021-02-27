«Клипперс» разгромили «Гриззлиз», «Юта» проиграла «Майами»

Лучшими на площадке в составе победителей были Кавай Леонард (30 очков и 9 подборов), Лу Уильямс (17 очков) и Пол Джордж (13 очков). У «Мемфиса» самыми заметными в игре были Йонас Валанчюнас (22 очка и 11 подборов), Джа Морант (20 очков) и Де’Энтони Мелтон (16 очков).

В другом матче игрового дня «Майами Хит» дома обыграл «Юту Джаз» со счётом 124:116. В составе «Хит» лучшими на паркете были Джимми Батлер (33 очка и 10 подборов), Горан Драгич (26 очков) и Эдрис Адебайо (19 очков и 11 подборов). У «Джаз» наиболее результативными стали Донован Митчелл (30 очков), Боян Богданович (17 очков) и Руди Гобер (15 очков и 12 подборов).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Бостон Селтикс» — «Индиана Пэйсерс» (118:112), «Торонто Рэпторс» — «Хьюстон Рокетс» (122:111), «Чикаго Буллз» — «Финикс Санз» (97:106), «Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» (118:109), «Детройт Пистонс» — «Сакраменто Кингз» (107:110).