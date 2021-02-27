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10:56 (мск), источник: Sport24

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» и прервать серию поражений

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:93.

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Источник: AP 2020

В составе победителей дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов сделал Леброн Джеймс. Еще 22 очка набрал Деннис Шредер. У проигравших 35 очков на счету Дэмьена Лилларда. «Лейкерс» прервали серию из 4 поражений, а вот «Портленд» проиграл 4-ю встречу кряду.

В еще одном матче «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 130:121. В составе победителей 29 очков и 9 передач набрал Стефен Карри, еще 27 очков — у Келли Убре, а Дрэймонд Грин сделал трипл-дабл — 11 очков, 19 передач, 12 подборов. За проигравших 25 очков набрал Малик Монк, еще 24 — Терри Розье. «Уорриорз» добыли 3-ю победу подряд.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 130:121 (36:28, 30:23, 37:33, 27:37).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд» — 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17).

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