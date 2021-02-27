Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» и прервать серию поражений

В составе победителей дабл-дабл из 28 очков и 11 подборов сделал Леброн Джеймс. Еще 22 очка набрал Деннис Шредер. У проигравших 35 очков на счету Дэмьена Лилларда. «Лейкерс» прервали серию из 4 поражений, а вот «Портленд» проиграл 4-ю встречу кряду.