Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Портленд» и прервать серию поражений
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:93.
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 102:93.
В составе победителей
В еще одном матче «Голден Стэйт Уорриорз» обыграл «Шарлотт Хорнетс» — 130:121. В составе победителей 29 очков и 9 передач набрал Стефен Карри, еще 27 очков — у Келли Убре, а Дрэймонд Грин сделал
НБА. Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Шарлотт» — 130:121 (36:28, 30:23, 37:33, 27:37).
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Портленд» — 102:93 (24:29, 30:28, 31:19, 17:17).