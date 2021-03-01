«Финикс» обыграл «Миннесоту» в матче НБА. Букер набрал 43 очка

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер , набравший 43 очка. Дабл-даблы на счету его одноклубников — центрового Деандре Эйтона (22 очка + 10 подборов) и разыгрывающего Криса Пола (11 очков + 15 результативных передач). В составе хозяев дабл-дабл сделал центровой Карл-Энтони Таунс (21 очко + 10 подборов).

Букер провел свой самый результативный матч в текущем сезоне. 41 очко 24-летний игрок набрал за первые три четверти встречи. Американец в четвертый раз в карьере записал на свой счет больше 40 очков до начала заключительной 12-минутки. За предыдущие 25 лет такой результат показали два баскетболиста «Финикса».