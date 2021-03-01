«Финикс» обыграл «Миннесоту» в матче НБА. Букер набрал 43 очка
ТАСС, 1 марта. «Финикс» со счетом 118:99 победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
ТАСС, 1 марта. «Финикс» со счетом 118:99 победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 43 очка.
Букер провел свой самый результативный матч в текущем сезоне. 41 очко 24-летний игрок набрал за первые три четверти встречи. Американец в четвертый раз в карьере записал на свой счет больше 40 очков до начала заключительной 12-минутки. За предыдущие 25 лет такой результат показали два баскетболиста «Финикса».
В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает четвертое место, одержав 22 победы в 33 матчах. Потерпевшая восьмое поражение подряд «Миннесота» идет на последней, 15-й строчке. У нее семь побед в 35 встречах.
Результаты других матчей
«Милуоки» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:100;.
«Бостон» — «Вашингтон» — 111:110;.
«Детройт» — «Нью-Йорк» — 90:109;.
«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 117:91;.
«Майами» — «Атланта» — 109:99;.
«Хьюстон» — «Мемфис» — 84:133.