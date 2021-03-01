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11:36 (мск), источник: ТАСС

«Финикс» обыграл «Миннесоту» в матче НБА. Букер набрал 43 очка

ТАСС, 1 марта. «Финикс» со счетом 118:99 победил «Миннесоту» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Источник: AP 2020

Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 43 очка. Дабл-даблы на счету его одноклубников — центрового Деандре Эйтона (22 очка + 10 подборов) и разыгрывающего Криса Пола (11 очков + 15 результативных передач). В составе хозяев дабл-дабл сделал центровой Карл-Энтони Таунс (21 очко + 10 подборов).

Во время загрузки произошла ошибка.

Букер провел свой самый результативный матч в текущем сезоне. 41 очко 24-летний игрок набрал за первые три четверти встречи. Американец в четвертый раз в карьере записал на свой счет больше 40 очков до начала заключительной 12-минутки. За предыдущие 25 лет такой результат показали два баскетболиста «Финикса».

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В турнирной таблице Западной конференции «Финикс» занимает четвертое место, одержав 22 победы в 33 матчах. Потерпевшая восьмое поражение подряд «Миннесота» идет на последней, 15-й строчке. У нее семь побед в 35 встречах.

Результаты других матчей

«Милуоки» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:100;.

«Бостон» — «Вашингтон» — 111:110;.

«Детройт» — «Нью-Йорк» — 90:109;.

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Голден Стэйт» — 117:91;.

«Майами» — «Атланта» — 109:99;.

«Хьюстон» — «Мемфис» — 84:133.

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