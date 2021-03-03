«Клипперс» уступили «Бостону», «Атланта» прервала победную серию «Майами»

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 125:111.

В составе победителей самым результативным стал Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Де’Энтони Мелтон и Диллон Брукс набрали по 20 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 16 подборов. За «Вашингтон» дабл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, набрав 23 очка и сделав 15 передач. Брэдли Бил набрал 23 очка.