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3 марта, источник: Чемпионат.com

«Клипперс» уступили «Бостону», «Атланта» прервала победную серию «Майами»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Мемфис Гриззлиз».

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 125:111.

В составе победителей самым результативным стал Джа Морант, оформивший дабл-дабл из 35 очков и 10 передач. Де’Энтони Мелтон и Диллон Брукс набрали по 20 очков. Йонас Валанчюнас оформил дабл-дабл из 11 очков и 16 подборов. За «Вашингтон» дабл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, набрав 23 очка и сделав 15 передач. Брэдли Бил набрал 23 очка.

В другом матче регулярного чемпионата «Атланта Хоукс» прервала 6-матчевую победную серию «Майами Хит» и победила со счётом 94:80, а «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 117:112.

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