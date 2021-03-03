«Клипперс» уступили «Бостону», «Атланта» прервала победную серию «Майами»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Мемфис Гриззлиз».
Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Вашингтон Уизардс» принимал «Мемфис Гриззлиз».
Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-арена» и завершилась победой гостей со счётом 125:111.
В составе победителей самым результативным стал Джа Морант, оформивший
В другом матче регулярного чемпионата «Атланта Хоукс» прервала 6-матчевую победную серию «Майами Хит» и победила со счётом 94:80, а «Лос-Анджелес Клипперс» уступил «Бостон Селтикс» со счётом 117:112.