«Лейкерс» потерпели поражение в матче с «Финиксом», несмотря на 38 очков Леброна

Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Стэйплс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 114:104.

Лучшей результативностью в составе победителей отличился Дарио Шарич, который набрал 21 очко. Микал Бриджес записал в свой актив 19 очков. Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 38 очков.

«Лейкерс» потерпели пятое поражение за последние семь матчей. «Финикс» в свою очередь одержали третью победу кряду.

В следующем туре регулярного чемпионата НБА «Лейкерс» встретятся с «Сакраменто Кингз», а «Финикс» проведёт матч с «Голден Стэйт Уорриорз». Игры пройдут 4 и 5 марта соответственно.