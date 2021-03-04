«Бруклин» победил «Хьюстон», «Юта» в овертайме уступила «Филадельфии»

Лучшими в составе победителей на площадке были оформивший трипл-дабл Джеймс Харден (29 очков, 14 передач и 10 подборов), Кайри Ирвинг (24 очка) и Джо Харрис (19 очков). У «Хьюстона» наиболее результативными в игре были Джон Уолл (36 очков), Виктор Оладипо (33 очка) и Дже’Шон Тэйт (12 очков и 10 подборов).

В другом матче игрового дня «Филадельфия Сиксерс» дома в овертайме обыграл «Юту Джаз» со счётом 131:123. В составе «Сиксерс» лучшими на паркете были Джоэл Эмбиид (40 очков и 19 подборов), Тобиас Харрис (22 очка и 10 подборов) и Бен Симмонс (17 очков). У «Юты» самыми заметными в матче были Донован Митчелл (33 очка), Боян Богданович (18 очков) и Майк Конли (18 очков).

Также в НБА прошли ещё пять матчей: «Кливленд Кавальерс» — «Индиана Пэйсерс» (111:114), «Торонто Рэпторс» — «Детройт Пистонс» (105:129), «Миннесота Тимбервулвз» — «Шарлотт Хорнетс» (102:135), «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Чикаго Буллз» (124:128), «Орландо Мэджик» — «Атланта Хоукс» (112:115).