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19:11 (мск), источник: Чемпионат.com

Шестикратный участник Матча звёзд НБА с контрактом на $ 75 млн будет отчислен из клуба

«Детройт Пистонс» выкупят контракт тяжёлого форварда Блэйка Гриффина, сообщает The Athletic.

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Источник: AFP 2020

За этот и следующий сезон Гриффин должен получить около 75 млн долларов по действующему контракту. Форвард не играет в матчах НБА с 13 февраля, на протяжении этого времени «Пистонс» пытались определиться с будущим Гриффина. Клуб хотел обменять игрока, однако не нашёл подходящий вариант сделки из-за слишком крупного размера зарплаты баскетболиста.

В нынешнем сезоне тяжёлый форвард набирает в среднем 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи за игру. Шестикратный участник Матча звёзд НБА Гриффин реализовал 42,9% двухочковых и 31,5% трехочковых бросков. Ранее сообщалось, что в случае выкупа контракта Гриффином могут заинтересоваться «Майами Хит» или «Лос-Анджелес Лейкерс».

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