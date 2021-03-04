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19:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Шакила О’Нила госпитализировали после дебюта в рестлинге

Член зала славы НБА, эксперт и телеведущий Шакил О’Нил был госпитализирован после участия в шоу All Elite Wrestling, сообщает The Sun.

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Источник: AFP 2020

Во время одного из эпизодов соперник О’Нила налетел на баскетболиста у канатов. Оба участника поединка вылетели с ринга и упали на стол, разломав его. После боя легендарный баскетболист был увезён в машине скорой помощи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для О’Нила этот поединок стал дебютным в промоушене. Тем не менее, это был не первый рестлерский опыт экс-баскетболиста — первый матч в качестве рестлера он провёл в 2016 году на шоу Wresrlemania 32.

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