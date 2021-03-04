Шакила О’Нила госпитализировали после дебюта в рестлинге
Член зала славы НБА, эксперт и телеведущий Шакил О’Нил был госпитализирован после участия в шоу All Elite Wrestling, сообщает The Sun.
Член зала славы НБА, эксперт и телеведущий Шакил О’Нил был госпитализирован после участия в шоу All Elite Wrestling, сообщает The Sun.
Во время одного из эпизодов соперник О’Нила налетел на баскетболиста у канатов. Оба участника поединка вылетели с ринга и упали на стол, разломав его. После боя легендарный баскетболист был увезён в машине скорой помощи.
Для О’Нила этот поединок стал дебютным в промоушене. Тем не менее, это был не первый рестлерский опыт