Яннис и Карри сыграют за команду Леброна в Матче всех звезд НБА, Ирвинг и Кавай — за команду Дюранта

В стартовую пятерку команды Леброна, помимо него самого, вошли: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»). В запас Джеймс выбрал Дэмьена Лилларда («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Бена Симмонса («Филадельфия Севенти Сиксерс»), Криса Пола («Финикс Санз»), Джайлена Брауна («Бостон Селтикс»), Пола Джорджа («Лос-Анджелес Клипперс»), Домантаса Сабониса («Индиана Пэйсерс») и Руди Гобера («Юта Джаз»).

За команду Дюранта в старте сыграют Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»). Запасными будут Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Никола Вучевич («Орландо Мэджик»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»).

Напомним, что сам Дюрант не примет участия в матче из-за травмы. Его место занял форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис.