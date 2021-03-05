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08:59 (мск), источник: Sport24

Яннис и Карри сыграют за команду Леброна в Матче всех звезд НБА, Ирвинг и Кавай — за команду Дюранта

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс и лидер Бруклин Нетс Кевин Дюрант выбрали игроков в свои команды на Матч всех звезд НБА.

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В стартовую пятерку команды Леброна, помимо него самого, вошли: Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»). В запас Джеймс выбрал Дэмьена Лилларда («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Бена Симмонса («Филадельфия Севенти Сиксерс»), Криса Пола («Финикс Санз»), Джайлена Брауна («Бостон Селтикс»), Пола Джорджа («Лос-Анджелес Клипперс»), Домантаса Сабониса («Индиана Пэйсерс») и Руди Гобера («Юта Джаз»).

За команду Дюранта в старте сыграют Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джейсон Тэйтум («Бостон Селтикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Севенти Сиксерс»). Запасными будут Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Никола Вучевич («Орландо Мэджик»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»).

Напомним, что сам Дюрант не примет участия в матче из-за травмы. Его место занял форвард «Индианы Пэйсерс» Домантас Сабонис.

Матч всех звезд НБА пройдет 7 марта в Атланте на «Стэйт Фарм — арене». Мероприятие будет включать в себя саму игру, а также конкурсы навыков.

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