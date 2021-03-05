В команде Леброна 5 игроков из Европы. Мастерский драфт Короля на Матч звёзд НБА
Джеймс переиграл своего
Джеймс переиграл своего
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его коллега по амплуа из «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выбрали составы своих команд на Матч звёзд НБА.
В стартовую пятерку команды Леброна, помимо него самого, вошли Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»). В резерв Джеймс выбрал Дэмьена Лилларда («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Бена Симмонса («Филадельфия Сиксерс»), Криса Пола («Финикс Санз»), Джейлена Брауна («Бостон Селтикс»), Пола Джорджа («Лос-Анджелес Клипперс»), Домантаса Сабониса («Индиана Пэйсерс») и Руди Гобера («Юта Джаз»).
В старте команды Дюранта выступят Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»). Запасными стали Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Никола Вучевич («Орландо Мэджик»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»).
Интересно, что Дюрант не примет участия в матче
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Предоставление не принимающему участие в Матче звёзд игроку полномочий по определению состава — не единственная странность мероприятия, которое пройдёт 7 марта (8 марта в 4:00 мск) в Атланте на «Стэйт Фарм Арена». Например, Матч восходящих звёзд проводиться не будет, но составы сборной США и сборной мира формально объявили. Сам факт проведения события в один день непривычен, но пандемия коронавируса приучила к множеству нового в спорте. По факту это уже не звездный уикенд, хотя от употребления данного термина никто не отказывался.
Изначально Матч звёзд — 2021 должен был пройти в Индианаполисе. Потом лига решила
Одним из главных лоббистов проведения Матча звёзд стал глава профсоюза игроков НБА Крис Пол. Игра пройдёт под знаком борьбы за расовую справедливость в США, вырученные средства пойдут на помощь афроамериканскому сообществу — часть прибыли потратят на поддержку колледжей с историческим преобладанием темнокожих студентов. Позиция Пола стала главным мотивирующим фактором для
В умении красиво забивать сверху будут соревноваться малоприметные ролевики Оби Топпин («Нью-Йорк Никс»), Кассисус Стэнли («Индиана Пэйсерз»), Анферни Саймонс («Портленд Трэйл Блэйзерс»). Стэнли вообще не имеет гарантированного контракта и большую часть сезона проведёт в
Как бы то ни было, «взрослый» Матч звёзд — главное событие уикенда. Составы отличные и ничем не хуже прошлых годов. Правда, степень боеспособности составов не равнозначная. В команде Леброна сразу 5 качественных европейских игроков (Дончич, Адетокунбо, Йокич — в старте, Сабонис и Гобер — в запасе). И в целом по именам партнёры у Джеймса солиднее. Это подтверждает статистика. В сезоне-2020/2021 представители команды Леброна набирают больше подборов, передач,
Игроки команды Дюранта набирают больше очков и качественнее атакуют
Да, умение играть в обороне теперь важно. Формат Матча всех звёзд не изменялся по сравнению с прошлым годом, когда лига решила почтить трагически скончавшегося в авиакатастрофе Коби Брайанта и пошла на новшества.
Стоит отметить, что звёзды лидера НБА по проценту побед «Юта Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл были задрафтованы последними. Парни весь сезон терпели нападки именитых Шакила О’Нила и Чарльза Баркли, а теперь это. Статус команды с малого рынка сказывается. Кроме того, Митчелл и Гобер пока ничего не добились в
Леброн объяснил свою логику выбора на драфте и отдельно остановился на теме «Юты».
«Если смотреть на состав участников, то в этом году мало будущих свободных агентов. Так что буду собирать команду не под “Лейкерс”, а с прицелом на Матч звезд — звёздную Команду Леброна. Я должен
Уже третий год подряд Матч звёзд пройдёт без деления команд на конференции. В 2019-м и 2020-м команда Леброна Джеймса побеждала команду Янниса Адетокунбо. Тогда тоже казалось, что Джеймс выбрал более сильный состав на драфте. Посмотрим, удастся ли команде Леброна выиграть снова. Конечно, команду Дюранта списывать со счетов не стоит. Новшества лиги позволили увидеть борьбу на площадке в концовке, однако, как ни крути, Матч звёзд всё равно носит выставочный характер.
Алексей Фалько