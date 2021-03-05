В команде Леброна 5 игроков из Европы. Мастерский драфт Короля на Матч звёзд НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс и его коллега по амплуа из «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант выбрали составы своих команд на Матч звёзд НБА.

В стартовую пятерку команды Леброна, помимо него самого, вошли Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»), Лука Дончич («Даллас Маверикс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») и Никола Йокич («Денвер Наггетс»). В резерв Джеймс выбрал Дэмьена Лилларда («Портленд Трэйл Блэйзерс»), Бена Симмонса («Филадельфия Сиксерс»), Криса Пола («Финикс Санз»), Джейлена Брауна («Бостон Селтикс»), Пола Джорджа («Лос-Анджелес Клипперс»), Домантаса Сабониса («Индиана Пэйсерс») и Руди Гобера («Юта Джаз»).

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В старте команды Дюранта выступят Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»), Кайри Ирвинг («Бруклин Нетс»), Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс»), Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс») и Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»). Запасными стали Джеймс Харден («Бруклин Нетс»), Девин Букер («Финикс Санз»), Донован Митчелл («Юта Джаз»), Зак Лавин («Чикаго Буллз»), Никола Вучевич («Орландо Мэджик»), Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс») и Джулиус Рэндл («Нью-Йорк Никс»).

Интересно, что Дюрант не примет участия в матче из-за травмы, но право выбрать состав команды ему всё равно оставили. Место Кевина на Матче звёзд занял Домантас Сабонис, а в старте выйдет Джейсон Тейтум.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/ucQk7hESziM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

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Предоставление не принимающему участие в Матче звёзд игроку полномочий по определению состава — не единственная странность мероприятия, которое пройдёт 7 марта (8 марта в 4:00 мск) в Атланте на «Стэйт Фарм Арена». Например, Матч восходящих звёзд проводиться не будет, но составы сборной США и сборной мира формально объявили. Сам факт проведения события в один день непривычен, но пандемия коронавируса приучила к множеству нового в спорте. По факту это уже не звездный уикенд, хотя от употребления данного термина никто не отказывался.

Изначально Матч звёзд — 2021 должен был пройти в Индианаполисе. Потом лига решила из-за рисков в связи с пандемией отказаться от мероприятия в этом году. В итоге всё-таки МЗ решили провести, но в Атланте. Изначально пришлось выдержать критику многих звёзд, включая Леброна Джеймса и Кавая Леонарда.

Одним из главных лоббистов проведения Матча звёзд стал глава профсоюза игроков НБА Крис Пол. Игра пройдёт под знаком борьбы за расовую справедливость в США, вырученные средства пойдут на помощь афроамериканскому сообществу — часть прибыли потратят на поддержку колледжей с историческим преобладанием темнокожих студентов. Позиция Пола стала главным мотивирующим фактором для топ-баскетболистов сбавить градус критики. Относительно именитый состав участников удалось собрать, несмотря на травмы Дюранта и Энтони Дэвиса, а также отказ Джимми Батлера.

Массовые отказы пошли по конкурсам навыков. Один из лучших шутеров в истории лиги Стефен Карри согласился принять участие в конкурсе трёхочковых, что запредельно поднимает интерес к событию. Лука Дончич и Крис Пол делают привлекательным конкурс мастерства. А вот с данк-контестом всё очень мрачно.

В умении красиво забивать сверху будут соревноваться малоприметные ролевики Оби Топпин («Нью-Йорк Никс»), Кассисус Стэнли («Индиана Пэйсерз»), Анферни Саймонс («Портленд Трэйл Блэйзерс»). Стэнли вообще не имеет гарантированного контракта и большую часть сезона проведёт в G-Лиге. Зайон Уильямсон, Джейлен Браун, Зак Лавин, Майлз Бриджес и Энтони Эдвардс отказались радовать зрителей своими навыками колотить сверху.

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Как бы то ни было, «взрослый» Матч звёзд — главное событие уикенда. Составы отличные и ничем не хуже прошлых годов. Правда, степень боеспособности составов не равнозначная. В команде Леброна сразу 5 качественных европейских игроков (Дончич, Адетокунбо, Йокич — в старте, Сабонис и Гобер — в запасе). И в целом по именам партнёры у Джеймса солиднее. Это подтверждает статистика. В сезоне-2020/2021 представители команды Леброна набирают больше подборов, передач, блок-шотов, перехватов, показывают лучшую точность с игры, вколачивают больше данков и превосходят оппонентов по рейтингу эффективности.

Игроки команды Дюранта набирают больше очков и качественнее атакуют из-за дуги. Во многом это преимущество обеспечивается за счёт 32,9 очка лучшего скорера сезона Брэдли Била. При этом не стоит забывать, что сам Кей Ди (29,0 очка, 43,4% из-за дуги) на паркет не выйдет. Тейтум и не играющий в защите Бил — главные слабые места команды Дюранта.



Да, умение играть в обороне теперь важно. Формат Матча всех звёзд не изменялся по сравнению с прошлым годом, когда лига решила почтить трагически скончавшегося в авиакатастрофе Коби Брайанта и пошла на новшества.

После третьей четверти подсчитываются очки, набранные соперничающими командами. В четвертой четверти не будет работать двенадцатиминутный счётчик времени. Победителем Матча звёзд станет команда, которая первой достигнет целевого показателя по очкам в заключительном отрезке баскетбольной игры. Целевой показатель определяется: количеством очков, набранным командой-лидером по итогам первых трёх четвертей, плюс 24 очка (в честь игрового номера Коби).

Стоит отметить, что звёзды лидера НБА по проценту побед «Юта Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл были задрафтованы последними. Парни весь сезон терпели нападки именитых Шакила О’Нила и Чарльза Баркли, а теперь это. Статус команды с малого рынка сказывается. Кроме того, Митчелл и Гобер пока ничего не добились в плей-офф. Лучший способ разочаровать скептиков — ударно выступить в постсезоне.

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Леброн объяснил свою логику выбора на драфте и отдельно остановился на теме «Юты».



«Если смотреть на состав участников, то в этом году мало будущих свободных агентов. Так что буду собирать команду не под “Лейкерс”, а с прицелом на Матч звезд — звёздную Команду Леброна. Я должен кое-что сказать, у нас нет ничего такого против “Юты”, никто не хочет их опорочить. Но вы должны понимать, что если брать те же видеоигры и наше детство, то мы никогда не играли с “Ютой”. Несмотря на всё величие Карла Мэлоуна и Джона Стоктона, мы бы никогда не выбрали этих парней. Никогда», — заявил Джеймс.



Уже третий год подряд Матч звёзд пройдёт без деления команд на конференции. В 2019-м и 2020-м команда Леброна Джеймса побеждала команду Янниса Адетокунбо. Тогда тоже казалось, что Джеймс выбрал более сильный состав на драфте. Посмотрим, удастся ли команде Леброна выиграть снова. Конечно, команду Дюранта списывать со счетов не стоит. Новшества лиги позволили увидеть борьбу на площадке в концовке, однако, как ни крути, Матч звёзд всё равно носит выставочный характер.