Карточку с Коби Брайантом продали в США за рекордные $1,79 млн

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«Рекорд всех времен за карточку Коби Брайанта — $1 795 800», — говорится в сообщении на странице аукционного дома в Facebook. Информации о личности покупателя не приводится.

Как отмечает агентство Reuters, эта карточка, выпущенная компанией Topps, — одна из двух в мире, сохранившихся в настолько идеальном состоянии.

На стоимость также повлияла и всемирная известность баскетболиста, погибшего вместе со своей дочерью Джинной при крушении вертолета 26 января прошлого года.

«Тот факт, что финальная цена составила $1 млн 795 тыс., абсолютный рекорд для карточек Коби Брайанта, говорит о том, насколько он был любим по всему миру», — приводит агентство слова основателя Goldin Auctions Кена Голдина.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах — самым ценным игроком финала НБА. В составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он 18 раз принимал участие в матчах звезд НБА.