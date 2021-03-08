Команда Леброна Джеймса обыграла сборную Кевина Дюранта в Матче всех звезд НБА
ТАСС, 8 марта. Сборная Леброна Джеймса победила команду Кевина Дюранта со счетом 170:150 в Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Атланте.
ТАСС, 8 марта. Сборная Леброна Джеймса победила команду Кевина Дюранта со счетом 170:150 в Матче всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в Атланте.
Самым результативный игроком стал баскетболист команды Джеймса и «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. В команде Дюранта Кайри Ирвинг («Бруклин») сделал
Перед матчем прошли конкурсы, лучшим в трехочковых бросках стал баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри, в конкурсе мастерства первенствовал литовец Домантас Сабонис («Индиана»). В перерыве после второй четверти состоялся конкурс бросков сверху («слэм-данков»), в нем победил Энферни Саймонс («Портленд»).
Матч всех звезд — 2022 пройдет в Кливленде 20 февраля.