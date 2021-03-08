Команда Леброна Джеймса обыграла сборную Кевина Дюранта в Матче всех звезд НБА

Самым результативный игроком стал баскетболист команды Джеймса и «Милуоки» Яннис Адетокунбо, набравший 35 очков. В команде Дюранта Кайри Ирвинг («Бруклин») сделал дабл-дабл (24 очка + 12 передач), больше всего очков набрал игрок «Вашингтона» Брэдли Бил (26). Дюрант («Бруклин») пропустил матч из-за травмы, Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») набрал четыре очка.

Перед матчем прошли конкурсы, лучшим в трехочковых бросках стал баскетболист «Голден Стэйт» Стефен Карри, в конкурсе мастерства первенствовал литовец Домантас Сабонис («Индиана»). В перерыве после второй четверти состоялся конкурс бросков сверху («слэм-данков»), в нем победил Энферни Саймонс («Портленд»).