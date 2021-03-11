Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Трактор
Футбол. Еврокубки
20:55
Аякс
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
20:55
Динамо К
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
20:55
Манчестер Юнайтед
Милан
Футбол. Еврокубки
20:55
Славия Пр
Рейнджерс
Футбол. Еврокубки
23:00
Рома
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Олимпиакос П
Арсенал
Футбол. Еврокубки
23:00
Тоттенхэм Хотспур
Динамо З
Футбол. Еврокубки
23:00
Гранада
Мольде
Хоккей. НХЛ
12.03
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
12.03
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
12.03
Бостон Брюинз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
12.03
Каролина Харрикейнз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
12.03
Коламбус Блю Джэкетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
12.03
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
12.03
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
07:00
Ванкувер Кэнакс
Монреаль Канадиенс
15
Хоккей. НХЛ
12.03
Детройт Ред Уингз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
12.03
Даллас Старз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм Дакс
Лос-Анджелес Кингз
15
Хоккей. НХЛ
12.03
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз
Оттава Сенаторз
71
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
15Гол и радость Глушакова
14:10 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» победил «Сан-Антонио», Дончич сделал 33-й трипл-дабл в карьере

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Даллас» победил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2020

Встреча на площадке «Далласа» завершилась со счетом 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18) в пользу хозяев паркета, в составе которых трипл-дабл оформил Лука Дончич (22 очка, 12 подборов, 12 передач), дабл-дабл у Кристапса Порзингиса (28 очков, 14 подборов). У «Сан-Антонио» дабл-дабл на свой счет записал Демар Дерозан (30 очков, 11 передач).

Дончич оформил свой 33-й трипл-дабл в НБА и по данному показателю делит в рейтинге ассоциации 11-е место с шестикратным чемпионом НБА Бобом Коузи.

В другом матче дня «Мемфис» дома победил «Вашингтон» — 127:112.

 В Сети появились новые откровенные фото Туктамышевой
Ефимова рассказала, почему до сих пор не заблокировала Губерниева
Возрастное ограничение 18+
Чудо-гол и промах с пенальти. После Роналду из ЛЧ вылетел Месси
Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России
Дзюба — снова капитан сборной. Но достаточно ли он хорош?
СМИ: «Ювентус» может продать Роналду летом
Капризову разбили голову шайбой, а он вернулся на лед и забил
Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов
«Не лезу в политику». Худобин — о жизни в США и России
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь