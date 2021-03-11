«Даллас» победил «Сан-Антонио», Дончич сделал 33-й трипл-дабл в карьере
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Даллас» победил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. «Даллас» победил «Сан-Антонио» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча на площадке «Далласа» завершилась со счетом 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18) в пользу хозяев паркета, в составе которых
Дончич оформил свой 33-й
В другом матче дня «Мемфис» дома победил «Вашингтон» — 127:112.