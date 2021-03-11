«Даллас» победил «Сан-Антонио», Дончич сделал 33-й трипл-дабл в карьере

Встреча на площадке «Далласа» завершилась со счетом 115:104 (27:32, 25:27, 35:27, 28:18) в пользу хозяев паркета, в составе которых трипл-дабл оформил Лука Дончич (22 очка, 12 подборов, 12 передач), дабл-дабл у Кристапса Порзингиса (28 очков, 14 подборов). У «Сан-Антонио» дабл-дабл на свой счет записал Демар Дерозан (30 очков, 11 передач).