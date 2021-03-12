«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Голден Стэйт» в матче НБА

Встреча на паркете «Клипперс» завершилась со счетом 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36) в пользу хозяев, в составе которых 28 очков набрал Кавай Леонард, дабл-дабл оформил Серж Ибака (16 очков, 14 подборов). У «Голден Стэйт» по 15 очков набрали Эндрю Уиггинс и Келли Убре.