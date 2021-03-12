«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Голден Стэйт» в матче НБА
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.
Встреча на паркете «Клипперс» завершилась со счетом 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36) в пользу хозяев, в составе которых 28 очков набрал Кавай Леонард,
Результаты других встреч:
«Шарлотт» — «Детройт» — 105:102;.
«Бруклин» — «Бостон» — 121:109;.
«Торонто» — «Атланта» — 120:121;.
«Майами» — «Орландо» — 111:103;.
«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 134:101;.
«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 105:135;.
«Чикаго» — «Филадельфия» — 105:127;.
«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 116:108;.
«Портленд» — «Финикс» — 121:127;.
«Сакраменто» — «Хьюстон» — 125:105.