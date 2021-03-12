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14:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Лос-Анджелес Клипперс» победил «Голден Стэйт» в матче НБА

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. «Лос-Анджелес Клипперс» победил «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

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Источник: AP 2020

Встреча на паркете «Клипперс» завершилась со счетом 130:104 (28:26, 31:17, 45:25, 26:36) в пользу хозяев, в составе которых 28 очков набрал Кавай Леонард, дабл-дабл оформил Серж Ибака (16 очков, 14 подборов). У «Голден Стэйт» по 15 очков набрали Эндрю Уиггинс и Келли Убре.

Результаты других встреч:

«Шарлотт» — «Детройт» — 105:102;.

«Бруклин» — «Бостон» — 121:109;.

«Торонто» — «Атланта» — 120:121;.

«Майами» — «Орландо» — 111:103;.

«Милуоки» — «Нью-Йорк» — 134:101;.

«Нью-Орлеан» — «Миннесота» — 105:135;.

«Чикаго» — «Филадельфия» — 105:127;.

«Оклахома-Сити» — «Даллас» — 116:108;.

«Портленд» — «Финикс» — 121:127;.

«Сакраменто» — «Хьюстон» — 125:105.

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