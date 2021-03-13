«Лейкерс» сообщили неприятные новости по Энтони Дэвису

Дэвис не играл с 14 февраля, когда усугубил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс». До этого он пропустил два матча из-за тендиноза правого ахиллова сухожилия. «Лейкерс» в пресс-релизе сообщили, что Дэвис приступил к новой фазе восстановления. Однако переоценка его состояния состоится не раньше, чем через две недели.