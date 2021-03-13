«Лейкерс» сообщили неприятные новости по Энтони Дэвису
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит как минимум две недели, восстанавливаясь после растяжения икроножной мышцы, соощает Hoops Rumors.
Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит как минимум две недели, восстанавливаясь после растяжения икроножной мышцы, соощает Hoops Rumors.
Дэвис не играл с 14 февраля, когда усугубил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс». До этого он пропустил два матча
В нынешнем сезоне Дэвис набирает 22,5 очка, 8,4 подбора и 1,8