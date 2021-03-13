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11:20 (мск), источник: Чемпионат.com

«Лейкерс» сообщили неприятные новости по Энтони Дэвису

Тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис пропустит как минимум две недели, восстанавливаясь после растяжения икроножной мышцы, соощает Hoops Rumors.

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Источник: AP 2020

Дэвис не играл с 14 февраля, когда усугубил травму в матче регулярного чемпионата НБА против «Денвер Наггетс». До этого он пропустил два матча из-за тендиноза правого ахиллова сухожилия. «Лейкерс» в пресс-релизе сообщили, что Дэвис приступил к новой фазе восстановления. Однако переоценка его состояния состоится не раньше, чем через две недели.

В нынешнем сезоне Дэвис набирает 22,5 очка, 8,4 подбора и 1,8 блок-шота в среднем за матч, являясь также одним из лучших оборонительных игроков лиги. В отсутствие Дэвиса «Лейкерс» проиграли шесть из девяти матчей.

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