«Лейкерс» совершили сильный камбэк в игре с «Индианой», «Хьюстон» проиграл 15-й раз подряд
В НБА завершились ещё два матча регулярного чемпионата.
В НБА завершились ещё два матча регулярного чемпионата.
В одном из них «Лос-Анджелес Лейкерс» добыл тяжелейшую победу в матче с «Индианой Пэйсерс». В ходе встречи калифорнийцы проигрывали с двузначным счётом, в том числе в четвёртой четверти разница была +12 в пользу команды из Индианаполиса. Но в последние 12 минут матча подопечные Вогеля прибавили и вырвали победу — 105:100.
Лучшим в составе победителей стал Кайл Кузма, оформивший
В ещё одном матче дня «Хьюстон Рокетс» потерпел 15-е поражение кряду. Техасцы на выезде проиграли «Юте Джаз» — 99:114. Лучшим в составе победителей стал Донован Митчелл, набравший 28 очков,