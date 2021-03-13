Леброн Джеймс показал, как занимается с женой и тремя детьми

На видео Леброн занимается в зале вместе со своей женой Саванной и тремя детьми.

Ранее Леброн преодолел отметку в 35 тыс. набранных очков. Он стал лишь третьим баскетболистом в истории НБА, набравшим такое количество. До Джеймса отметку в 35 тыс. очков покоряли лишь Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928). Для установления исторического достижения 36-летнему Джеймсу потребовалось провести 1295 матчей в НБА.



На прошлой неделе Леброн Джеймс принял участие в Матче звёзд НБА. Команда Леброна разгромила команду Дюранта со счётом 170:150.