«Бруклин» обыграл «Детройт» в матче НБА. Харден сделал трипл-дабл

Текущие события
Биатлон. Кубок мира
12:25
Нове-Место (Чехия)
Смешанная эстафета
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Томь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чайка
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Иртыш
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Рубин
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Сампдория
Футбол. Зарубежный
15:00
Ним
Монпелье
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Чертаново
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
15:30
Байер
Арминия
Футбол. Первый дивизион
16:00
Торпедо М
Енисей
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
21
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
15
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Наполи
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
42
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
23
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:59
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
43
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
ОТ
43
Футбол. Зарубежный
13.03
Фулхэм
Манчестер Сити
03
Футбол. Зарубежный
13.03
Хетафе
Атлетико
00
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
15Гол и радость Глушакова
10:46 (мск), источник: ТАСС

«Бруклин» обыграл «Детройт» в матче НБА. Харден сделал трипл-дабл

ТАСС, 14 марта. «Бруклин» обыграл «Детройт» со счетом 100:95 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Наверх
Источник: AP 2020

Лучшим игроком встречи стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 10 передач. У «Детройта» 22 очка на счету форварда Джерами Гранта.

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 26 побед в 39 матчах. «Детройт» расположился на последней, 15-й строчке с 10 победами в 38 встречах. В следующем матче «Бруклин» 16 марта примет «Нью-Йорк», а «Детройт» в тот же день дома встретится с «Сан-Антонио».

В другом матче дня трипл-дабл защитника Расселла Уэстбрука (42 очка + 10 подборов + 12 передач) не спас «Вашингтон» от домашнего поражения от «Милуоки» — 119:125. У гостей форвард Яннис Адетокунбо также отметился трипл-даблом (33 очка + 11 подборов + 11 передач).

Другие результаты дня: «Оклахома» — «Нью-Йорк» — 97:119, форвард гостей Джулиус Рэндл сделал трипл-дабл (26 очков + 12 подборов + 12 передач); «Шарлотт» — «Торонто» — 114:104; «Атланта» — «Сакраменто» — 121:106.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
«Ростов» бойкотирует следующий матч? Судейство многих достало
Овечкин в шаге от легендарного Эспозито! У него уже 716 голов
«Зенит» одержал первую победу в году. Отрыв от ЦСКА — 5 очков
Тарасенко набирает очки уже три матча подряд, но проигрывает
Япония ввела дополнительные ограничения на Олимпийские игры
Главный поединок турнира UFC в Лас-Вегасе признан несостоявшимся
«Питтсбург» победил «Баффало», передача на счету Малкина
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь