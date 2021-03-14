«Бруклин» обыграл «Детройт» в матче НБА. Харден сделал трипл-дабл

Лучшим игроком встречи стал защитник «Бруклина» Джеймс Харден, сделавший трипл-дабл из 24 очков, 10 подборов и 10 передач. У «Детройта» 22 очка на счету форварда Джерами Гранта.

«Бруклин» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, одержав 26 побед в 39 матчах. «Детройт» расположился на последней, 15-й строчке с 10 победами в 38 встречах. В следующем матче «Бруклин» 16 марта примет «Нью-Йорк», а «Детройт» в тот же день дома встретится с «Сан-Антонио».