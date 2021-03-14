«Милуоки» обыграл «Вашингтон», Адетокунбо и Уэстбрук оформили по трипл-даблу

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 11 передач и 11 подборов. На счету Донте Дивинченцо дабл-дабл из 10 очков и 13 подборов.

У «Уизардс» трипл-даблом отметился Расселл Уэстбрук — 42 очка, 12 передач и 10 подборов. Руи Хатимура записал на свой счет дабл-дабл из 29 очков и 11 подборов.

В других матчах «Шарлотт Хорнетс» победил «Торонто Рэпторс» (114:104), «Атланта Хоукс» обыграл «Сакраменто Кингз» (121:106), а «Миннесота Тимбервулвз» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс» (121:125).

НБА. Регулярный чемпионат.

«Вашингтон» — «Милуоки» — 119:125 (33:36, 32:28, 30:30, 24:31).

«Шарлотт» — «Торонто» — 114:104 (44:24, 23:28, 31:21, 16:31).

«Атланта» — «Сакраменто» — 121:106 (22:33, 39:18, 37:30, 23:25).