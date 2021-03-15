32 очка Карри и трипл-дабл Грина принесли «Голден Стэйт» победу над лидером регулярного сезона «Ютой»
«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл у «Юты Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 131:119.
«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл у «Юты Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 131:119.
В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, набравший 32 очка. Эндрю Уиггинс набрал 28 очков, а Дрэймонд Грин сделал
«Уорриорз» прервали серию из 4 поражений. «Джаз» проиграли 3-ю встречу из 4, но остались во главе турнирной таблицы регулярного чемпионата.
НБА. Регулярный чемпионат
«Голден Стэйт» — «Юта» — 131:119 (33:22, 34:32, 28:32, 36:33).