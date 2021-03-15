32 очка Карри и трипл-дабл Грина принесли «Голден Стэйт» победу над лидером регулярного сезона «Ютой»

В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, набравший 32 очка. Эндрю Уиггинс набрал 28 очков, а Дрэймонд Грин сделал трипл-дабл — 11 очков, 12 подборов, 12 передач. У проигравших Руди Гобер оформил дабл-дабл из 24 очков и 28 подборов, еще 24 очка набрал Донован Митчелл.