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10:02 (мск), источник: Sport24

32 очка Карри и трипл-дабл Грина принесли «Голден Стэйт» победу над лидером регулярного сезона «Ютой»

«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл у «Юты Джаз» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 131:119.

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Источник: AP 2020

В составе победителей самым результативным стал Стефен Карри, набравший 32 очка. Эндрю Уиггинс набрал 28 очков, а Дрэймонд Грин сделал трипл-дабл — 11 очков, 12 подборов, 12 передач. У проигравших Руди Гобер оформил дабл-дабл из 24 очков и 28 подборов, еще 24 очка набрал Донован Митчелл.

«Уорриорз» прервали серию из 4 поражений. «Джаз» проиграли 3-ю встречу из 4, но остались во главе турнирной таблицы регулярного чемпионата.

НБА. Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Юта» — 131:119 (33:22, 34:32, 28:32, 36:33).

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