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10:13 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хьюстон» потерпел 16-е поражение кряду, разгромно уступив «Бостону»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-Центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете разгромно уступил «Бостон Селтикс» — 107:134.

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Источник: AP 2020

Самый значительный вклад в победу «Бостона» внёс лёгкий форвард Джейлен Браун — 24 очка, 2 подбора. Лучшую результативность в составе «Хьюстона» продемонстрировал защитник Виктор Оладипо, на счету которого 26 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Единственный дабл-дабл в матче у центрового «Бостона» Роберта Уильямса — 16 очков, 13 подборов и 1 передача.

Таким образом, «Хьюстон Рокетс» потерпел 16-е поражение подряд в текущем регулярном чемпионате. Последняя победа была одержана 5 февраля над «Мемфис Гриззлиз» (115:103).

В ранее завершившихся встречах игрового дня были зафиксированы следующие результаты: «Филадельфия Сиксерс» дома разгромила «Сан-Антонио Спёрс» (134:99), «Майами Хит» на выезде обыграл «Орландо Мэджик» (102:97), «Атланта Хоукс» дома разобралась с «Кливленд Кавальерс» (100:82), а «Миннесота Тимбервулвз» на домашнем паркете сломила сопротивление «Портленд Трэйл Блэйзерс» (114:112).

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