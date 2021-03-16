Трипл-дабл Адетокунбо позволил «Милуоки» победить «Вашингтон»
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» победил «Вашингтон Уизардс» со счетом 133:122.
В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» победил «Вашингтон Уизардс» со счетом 133:122.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший
У «Уизардс» больше всех набрал Брэдли Бил — 37 очков.
В другом матче «Шарлотт Хорнетс» победил «Сакраменто Кингз» со счетом 122:116.
НБА. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Милуоки» — 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28).
«Шарлотт» — «Сакраменто» — 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20).