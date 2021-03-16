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10:15 (мск), источник: Sport24

Трипл-дабл Адетокунбо позволил «Милуоки» победить «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата НБА «Милуоки Бакс» победил «Вашингтон Уизардс» со счетом 133:122.

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Источник: AFP 2020

Самым результативным игроком в составе победителей стал Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 31 очка, 10 передач и 15 подборов. На счету Криса Миддлтона 23 очка, Брука Лопеса — 22.

У «Уизардс» больше всех набрал Брэдли Бил — 37 очков. Дабл-даблом отметился Расселл Уэстбрук — 23 очка и 17.

В другом матче «Шарлотт Хорнетс» победил «Сакраменто Кингз» со счетом 122:116.

НБА. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Милуоки» — 122:133 (23:32, 32:37, 34:36, 33:28).

«Шарлотт» — «Сакраменто» — 122:116 (32:37, 29:30, 30:29, 31:20).

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