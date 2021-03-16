Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Сан-Хосе Шаркс
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз
Эдмонтон Ойлерз
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
24
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
06
Хоккей. НХЛ
02:00
Оттава Сенаторз
Ванкувер Кэнакс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург Пингвинз
Бостон Брюинз
41
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
63
Футбол. Зарубежный
15.03
Вулверхэмптон Уондерерс
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
15.03
Барселона
Уэска
41
Хоккей. НХЛ
15.03
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
14
Все события
Фоторепортажи
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
35«Спартак» разгромил «Краснодар» со счетом 6:1
10:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» победить «Нью-Йорк», «Клипперс» обыграли «Даллас»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин Нетс» дома обыграл «Нью-Йорк Никс» со счётом 117:112.

Наверх
Источник: AP 2020

В составе победителей лучшими на площадке были Кайри Ирвинг (34 очка), Джеймс Харден (21 очко, 15 подборов и 15 передач) и Джефф Грин (20 очков). У «Никс» наиболее результативными в игре были Джулиус Рэндл (33 очка и 12 подборов), Ар Джей Барретт (23 очка) и Иммануэль Куикли (21 очко).

В другом матче игрового дня «Милуоки Бакс» на выезде победил «Вашингтон Уизардс» со счётом 133:122. В составе «Бакс» лучшими в игре были оформивший трипл-дабл Яннис Адетокунбо (31 очко, 15 подборов и 10 передач), Крис Миддлтон (23 очка) и Брук Лопес (22 очка). У «Уизардс» наиболее заметными в матче были Брэдли Бил (37 очков), Расселл Уэстбрук (23 очка и 17 передач) и Руи Хатимура (22 очка).

Также в НБА прошли ещё три матча: «Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» (122:116), «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» (99:109), «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (99:109).

Во время загрузки произошла ошибка.
 Самые сексуальные фигуристки России собрались в Москве!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Месси повторил великий рекорд Хави и забил два красивых гола
Овечкин творит историю! Догнал канадца, которого ненавидел СССР
Панарин выдал суперматч — у русской звезды 3 очка за 7 минут
«Челси» устоит против «Атлетико»: Топ-5 ставок на еврокубки
Овечкин сам отложил переговоры по контракту с «Вашингтоном»
Роналду ударил вратаря ногой в челюсть. Почему его не удалили?
Весенние кроссовки и куртки продают по смешным ценам
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь