Трипл-дабл Леброна помог «Лейкерс» разгромить «Голден Стэйт» с разницей «+31»

В составе победителей лучшими на площадке были Монтрезл Харрелл (27 очков), Леброн Джеймс (22 очка, 10 подборов и 11 передач) и Тэйлен Хортон-Такер (18 очков и 10 передач). У «Уорриорз» наиболее результативными в матче были Стефен Карри (27 очков), Эндрю Уиггинс (15 очков) и Джордан Пул (14 очков).

В другом матче игрового дня «Финикс Санз» дома разгромил «Мемфис Гриззлиз» со счётом 122:99. В составе «Санз» лучшими на паркете были Девин Букер (27 очков), Крис Пол (18 очков) и Деандре Эйтон (15 очков). У «Гриззлиз» наиболее заметными в игре были Йонас Валанчюнас (24 очка и 17 подборов), Джа Морант (15 очков) и Грейсон Аллен (15 очков).

Также в НБА прошли ещё шесть матчей: «Денвер Наггетс» — «Индиана Пэйсерс» (121:106), «Вашингтон Уизардс» — «Милуоки Бакс» (122:133), «Бруклин Нетс» — «Ньюй-Йорк Никс» (117:112), «Шарлотт Хорнетс» — «Сакраменто Кингз» (122:116), «Детройт Пистонс» — «Сан-Антонио Спёрс» (99:109), «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» (99:109).