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14:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Индиану» в матче НБА

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Бруклин» одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, на выезде взяв верх над «Индианой».

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 124:115 (25:40, 33:21, 31:30, 35:24) в пользу гостей. В составе «Нетс» трипл-дабл оформил Джеймс Харден (40 очков, 10 подборов и 15 результативных передач), у проигравших Малькольм Брогдон набрал 24 очка, трипл-дабл в активе Домантаса Сабониса (18 очков, 11 подборов и 11 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вашингтон» на своей площадке уступил «Сакраменто» (119:121), несмотря на трипл-дабл Расселла Уэстбрука (26 очков, 14 подборов, 10 передач).

В среду был установлен рекорд НБА по количеству трипл-даблов за один игровой день (6).

Результаты других матчей дня:

«Детройт» — «Торонто» — 116:112,

«Филадельфия» — «Милуоки» — 105:109 (после овертайма),

«Кливленд» — «Бостон» — 117:110,

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 94:108,

«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 99:106,

«Денвер» — «Шарлотт» — 129:104,

«Мемфис» — «Майами» — 89:85,

«Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:89.

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