Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Индиану» в матче НБА

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 124:115 (25:40, 33:21, 31:30, 35:24) в пользу гостей. В составе «Нетс» трипл-дабл оформил Джеймс Харден (40 очков, 10 подборов и 15 результативных передач), у проигравших Малькольм Брогдон набрал 24 очка, трипл-дабл в активе Домантаса Сабониса (18 очков, 11 подборов и 11 передач).

«Вашингтон» на своей площадке уступил «Сакраменто» (119:121), несмотря на трипл-дабл Расселла Уэстбрука (26 очков, 14 подборов, 10 передач).

В среду был установлен рекорд НБА по количеству трипл-даблов за один игровой день (6).

Результаты других матчей дня:

«Детройт» — «Торонто» — 116:112,

«Филадельфия» — «Милуоки» — 105:109 (после овертайма),

«Кливленд» — «Бостон» — 117:110,

«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 94:108,

«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 99:106,

«Денвер» — «Шарлотт» — 129:104,

«Мемфис» — «Майами» — 89:85,