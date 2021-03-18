Трипл-дабл Хардена помог «Бруклину» обыграть «Индиану» в матче НБА
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Бруклин» одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, на выезде взяв верх над «Индианой».
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. «Бруклин» одержал шестую победу подряд в регулярном чемпионате НБА, на выезде взяв верх над «Индианой».
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 124:115 (25:40, 33:21, 31:30, 35:24) в пользу гостей. В составе «Нетс»
«Вашингтон» на своей площадке уступил «Сакраменто» (119:121), несмотря на
В среду был установлен рекорд НБА по количеству
Результаты других матчей дня:
«Детройт» — «Торонто» — 116:112,
«Филадельфия» — «Милуоки» — 105:109 (после овертайма),
«Кливленд» — «Бостон» — 117:110,
«Хьюстон» — «Голден Стэйт» — 94:108,
«Чикаго» — «Сан-Антонио» — 99:106,
«Денвер» — «Шарлотт» — 129:104,
«Мемфис» — «Майами» — 89:85,
«Даллас» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 105:89.